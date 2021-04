Betjent sigtet for drab på sort mand under anholdelse overtrådte regler for magtanvendelse, siger overordnet.

Der blev brugt "helt unødvendig" magt under anholdelsen af den sorte mand George Floyd i Minneapolis sidste år.

Det siger Robert Zimmerman, en af de overordnede til den tidligere politimand Derek Chauvin, som er tiltalt for at have dræbt Floyd, i et vidneudsagn fredag.

Chauvin, som er hvid, blev afskediget fra politiet i Minneapolis, dagen efter at en video af hændelsen dukkede op.

På optagelsen ses Chauvin sidde oven på en døende Floyd, der er lagt i håndjern.

Den hårdhændede anholdelse og Floyds død udløste store protester i USA og andre lande mod politibrutalitet.

Ifølge Zimmerman, der er drabsefterforsker, overtrådte Chauvin politiets retningslinjer for anvendelse af magt, da han kastede Floyd til jorden og pressede sit knæ mod hans hals i flere minutter.

- At tvinge ham ned på jorden med ansigtet nedad og lægge sit knæ på en hals i så lang tid er helt uhørt, siger Zimmerman, der har været del af politistyrken i Minneapolis siden 1984.

/ritzau/AFP