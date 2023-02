Lyt til artiklen

Tyre Nichols døde tre dage efter en brutal anholdelse, hvor han blev slået og sparket gentagne gange af politiet.

Men den rapport, som betjentene i første omgang indleverede bare timer efter hændelsen, fortalte en helt anden historie om, hvad der var sket.

The New York Times skriver, at uoverensstemmelserne er tydelige mellem den timelange video med optagelser fra politifolkenes såkaldte bodycam, der blev offentliggjort i weekenden, og den kopi af politirapporten, der efterfølgende blev lækket.

Og allerede fra det øjeblik, at Tyre Nichols 7. januar om aftenen blev stoppet i sin bil bare 100 meter fra sin mors hjem i Memphis, adskiller de skrevne ord og de levende billeder sig markant fra hinanden.

Et foto af Tyre Nichols stilles frem i forbindelse med en af de mange pressekonferencer, der har været i de seneste dage. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Et foto af Tyre Nichols stilles frem i forbindelse med en af de mange pressekonferencer, der har været i de seneste dage. Foto: SCOTT OLSON

I politirapporten står der: 'Den mistænkte Tyre Nichols afviste politibetjentenes lovlige tilbageholdelse og begyndte at slås med betjentene.'

På optagelserne ser man betjentene gå frem mod hans bil med allerede trukne pistoler. De råber af ham, truer ham – »Du får hovedet blæst af,« som en af betjentene siger – og han bliver øjeblikket hevet ud af bilen uden af få at vide, hvorfor han er blevet stoppet.

I politirapporten fremgår det dog, at Tyre Nichols har kørt »hensynsløst med høj fart« i den forkerte side af vejen.

Det findes der dog ingen videobevis for, og Memphis' politichef, Cerelyn Davis, har siden udtalt, at det er umuligt at fastslå, om der var tale om 'hensynsløs' kørsel.

Der har været demonstrationer flere steder i USA i de seneste dage, ikke bare i Memphis. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Der har været demonstrationer flere steder i USA i de seneste dage, ikke bare i Memphis. Foto: ANDREW KELLY

Af politirapporten fremgår det videre, at Tyre Nichols fremstår 'irriteret'. Der står, at han »fortsætter med at slås«, at han rækker ud efter en af betjentenes pistol, at han tager fat i en andens vest og bælte. En af betjentene optræder derfor i politirapporten som offer.

Intet af det fremgår af videooptagelserne.

Her ser man på intet tidspunkt Tyre Nichols slå ud efter politifolkene. Man ser ham derimod ligge på jorden og været tydeligt forvirret over de mange selvmodsigende ordrer, han får råbt mod sig. Eksempelvis at han skal lægge sig ned, mens han allerede ligger på asfalten.

»I har gang i mange ting,« som han udbryder.

Tyre Nichols blev 29 år. Foto: FACEBOOK/DEANDRE NICHOLS Vis mere Tyre Nichols blev 29 år. Foto: FACEBOOK/DEANDRE NICHOLS

På videooptagelserne kan man derimod udelukkende se og høre betjentene tale om, at Tyre Nichols har forsøgt at slå en betjent og har forsøgt at få fat i et skydevåben.

Politirapporten og videooptagelser er dog enige om, at Tyre Nichols på et tidspunkt vrister sig løs og forsøger at flygte – på skrift bliver der dog ikke nævnt noget om de mange slag og spark, som han efterfølgende får, da han igen bliver fanget.

Det er her politivolden for alvor eskalerer.

Politirapporten nævner eksempelvis heller ikke, hvordan to betjente her holder Tyre Nichols hænder bag hans ryg, mens en tredje betjent slår ham igen og igen i ansigtet. Det kan man se på videoen.

Tyre Nichols får en omgang peberspray af en af betjentene. Foto: MEMPHIS POLICE DEPARTMENT Vis mere Tyre Nichols får en omgang peberspray af en af betjentene. Foto: MEMPHIS POLICE DEPARTMENT

I politirapporten fremgår det udelukkende, hvordan betjentene har brugt peberspray, affyret en strømpistol og slået Tyre Nichols med en knippel 'adskillige gange' på den højre arm for at få ham til at holde op 'med at gøre modstand'.

'Efter adskillige verbale ordrer lykkedes det betjentene at få den mistænkte i deres varetægt,' som der står i rapporten om afslutningen på det der kaldes en 'konfrontation'.

På videooptagelserne kan man se Tyre Nichols sidde op af en bil, forslået og blødende, hvor han flere gange vælter omkuld.

De fem involverede betjente er alle blevet fyret arresteret og sigtet for drab. yderligere to betjente er siden blevet suspenderet for deres indblanding i sagen, og de kan også blive sigtet for deres indblanding.

Tyre Nichols sidder forslået op af sin bil efter den særdeles voldsomme behandling fra betjentenes side. Foto: MEMPHIS POLICE DEPARTMENT Vis mere Tyre Nichols sidder forslået op af sin bil efter den særdeles voldsomme behandling fra betjentenes side. Foto: MEMPHIS POLICE DEPARTMENT

Samtidig har brandvæsenet i Memphis fyret to reddere og en chauffør, der blev kaldt ud til stedet.

De to mandlige reddere 'undlod at udføre en fyldestgørende vurdering af patienten, da de tilså den tilskadekomne Tyre Nichols, få minutter efter at politibetjente var stoppet med at tæske ham. Chaufføren kritiseres for på intet tidspunkt at forlade køretøjet.

Bare tre dage senere døde Tyre Nichols så. Han blev 29 år.