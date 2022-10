Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Iranske demonstranter er torsdag formiddag angiveligt ved at erobre en iransk guvernørs kontor og flere andre regeringsbygninger.

Det skriver adskillige Mellemøsten-korrespondenter og -journalister på Twitter, herunder den tyske krigskorrespondent Düzen Tekkal og den israelske journalist Emily Schrader, der sammen med mange andre har delt videoer af optøjerne.

Det foregår i den iranske by Mahabad, hvor guvernøren, de forsøger at vælte, er ayatollah Raisi.

Krigskorrespondent og -fotograf ved norske Aftenposten Afshin Ismaeli har delt flere videoer fra optøjerne og skriver:

Most of regime bases in #Mahabad have been siezed by protesters pic.twitter.com/ANlVjulGzf — Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) October 27, 2022

'De fleste af regimets baser i Mahabad er blevet indtaget af demonstranter.'

Hengaw Organization for Human Rights skriver på Twitter, at indbyggerne i Mahabad har taget kontrollen over en række regeringsbygninger herunder finansafdelingen.

Tv-vært og tidligere BBC-journalist Sima Sabet har delt en video til sine 445.000 følgere af en brændende bygning i byen og skriver:

'Demonstranter i Mahabad angreb guvernørkontoret i byen og afbrændte få andre regeringsbygninger. Forargelsen brød ud, efter at sikkerhedsstyrker skød og dræbte en ung mand i protester i nat.'

#BREAKING:

Protesters in #Mahabad attacked governor office in the city and burned few other government’s buildings



The outrage broke out after security forces shot and killed a young man in protests last night#MahsaAmini pic.twitter.com/H2cnDXKuWW — Sima Sabet | سیما ثابت (@Sima_Sabet) October 27, 2022

Düzen Tekkal beretter ligeledes, at frustrationerne blandt demonstranterne er udløst efter et drab i nat.

'Voldelige protester i Mahabad: Demonstranter satte ild til politibygningen og stormede sandsynligvis rådhuset. Liget af en demonstrant, Esmaeel Mowloudi, som blev skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker, blev båret gennem gaderne i går,' skriver hun på Twitter.