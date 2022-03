I dagevis har videoer af formodede ukrainske traktorer høstet millioner af visninger på sociale medier.

Det har efterhånden udviklet sig til noget, der kunne minde om en mindre trend.

Ukrainske bønder i deres traktorer, som slæber afsted med russiske militærkøretøjer.

En enkelt af videoerne fra 27. februar har samlet godt fem millioner visninger, mens en anden fra 8. marts har en million visninger på blot et døgn.

Det er ikke muligt at verificere alle videoernes ægthed. Men det er et faktum, at de bliver delt vidt og bredt i Ukraine, men også verden rundt.

Blandt andet har medlemmer af det ukrainske parlament delt og kommenteret videoerne. De anses som et bevis på, at den lille ukrainske bonde gør oprør mod den store og frygtindgydende russiske hær.

En af videoerne viser to grønne traktorer, der stille og roligt kører bort med det, som skal være et jord-til-luft-missil-køretøj. Den oprindelige bruger, som delte videoen, skriver:

»Ukrainske bønder stjæler et russisk jord-til-luft-missil til 25 millioner dollar.«

Umiddelbart er det oplagt at tænke, at de stjålne militærkøretøjer skal sendes til de ukrainske styrker.

Men der kan også være en helt anden motivation bag. For der kan tjenes en god mængde penge på militærkøretøjerne som skrot.

Ifølge det ukrainske nationale agentur for forebyggelse af korruption har man besluttet, at russisk militærudstyr, der falder i ukrainske hænder, bliver ukrainsk ejendom.

Og har en ukrainsk bonde stjålet eksempelvis en russisk T-80 kampvogn, der vejer 40 ton, så kan værdien som skrotmetal ifølge et ukrainsk magasin med base i Tyskland løbe op i adskillige tusinde kroner for fattige bønder.

Det skyldes blandt andet, at prisen på jernholdigt metal i Ukraine for tiden ligger omkring 2.000 kroner pr. ton.

Der er dog stort set ingen af de russiske militære køretøjer, der stjæles ud af hænderne på russiske soldater. Mange af køretøjerne er blevet efterladt, når bønderne spænder dem for deres traktor.

I hvor stort omfang, de her scener har fundet sted, er umuligt at slå fast. Men som en journalist på det uafhængige ukrainske medie Kyiv Independent skriver i en kommentar til en af videoerne:

»Ukrainske bønder har snart flere kampvogne end NATO.«