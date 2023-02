Lyt til artiklen

Billederne af børn, voksne og gamle, der – døde eller levende – bliver gravet fri og trukket op fra murbrokkerne i Tyrkiet, går verden rundt.

Nu begynder flere videoer af landets præsident Erdogan at gøre det samme – men af helt andre årsager.

Videoerne stammer fra den tyrkiske valgkamp i 2019, hvor Recep Tayyip Erdogan besøgte flere af de byer i den sydvestlige del af landet, som nu er blevet lagt i ruiner af voldsomme jordskælv, som – foreløbigt – har kostet over 33.000 mennesker livet alene i Tyrkiet.

Mange af dem blev begravet under de huse, de lå og sov i, da de første jordskælv ramte natten til mandag den 6. februar – og siden er Erdogan blevet kritiseret for at have forsømt nødberedskabet, og for at hjælpen derfor kom alt for sent frem.

Der har også været kritik af, at selv nye beboelsesejendomme styrtede sammen som korthuse.

Videoerne fra 2019 giver i den grad kritikken ny næring – og de deles flittigt i Tyrkiet i øjeblikket.

I videoerne ses Erdogan på scenen i byer som Kahramanmaraş og Hatay, og et af hans budskaber er mildest talt kontroversielt i en tid, hvor ufatteligt mange af indbyggerne sørger over tabet af deres børn, kærester, familiemedlemmer eller venner. Det skriver Business Insider.

For ifølge oversættelser fra de lokale medier Duvar English og NPR pralede Erdogan med, at reglerne for jordskælvssikring var blevet tilsidesat.

Til de lokales bedste, vel at mærke.

Lokale afbrænder bøger for at holde varmen i Hatay. Om de kollapsede bygninger på billedet var blevet konstrueret ved brug af undtagelsen fra reglerne om jordskælvssikring vides ikke. Foto: Bulent Kilic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lokale afbrænder bøger for at holde varmen i Hatay. Om de kollapsede bygninger på billedet var blevet konstrueret ved brug af undtagelsen fra reglerne om jordskælvssikring vides ikke. Foto: Bulent Kilic/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi har løst de 205.000 indbyggere i Hatays problemer med 'zonefred',« sagde Erdogan ifølge NPR.

'Zonefred' er et andet navn for en tyrkisk ordning, som betyder, at man slipper med en bøde, hvis man har opført en bygning uden byggetilladelse – eller har opført en bygning, som ikke lever op til de vedtagne standarder for jordskælvssikring og/eller brandsikkerhed, skriver Duvar English – hvor du kan se en af de videoer, som nu florerer, med engelske undertekster.

Sidste gang der blev åbnet for sådanne undtagelser for byggelovgivningen i Tyrkiet – mod bødebetaling – var i 2018, hvor Erdogan var præsident.

Fotografier af savnede børn er sat fast på træer i Kahramanmaraş efter jordskælvene. Om de kollapsede bygninger på billedet var blevet konstrueret ved brug af undtagelsen fra reglerne om jordskælvssikring vides ikke. Foto: Suhaib Salem/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Fotografier af savnede børn er sat fast på træer i Kahramanmaraş efter jordskælvene. Om de kollapsede bygninger på billedet var blevet konstrueret ved brug af undtagelsen fra reglerne om jordskælvssikring vides ikke. Foto: Suhaib Salem/Reuters/Ritzau Scanpix

Præcis hvor mange bygninger, der er blevet bygget uden jordskælvssikring i de områder, som netop er blevet omdannet til katastrofeområder og ruinhobe efter jordskælvene, er uvist.

Men det er mange.

På Twitter skriver Buğra Gökçe, som er vicegeneralsekretær ved bystyret i Istanbul, at 'zonefred' er blevet brugt i forbindelse med konstruktionen af 294.165 bygninger i jordskælvsområderne. Andre kilder hævder, at tallet er 70-75.000.

I hvor mange af tilfældene, det netop var jordskælvssikringen, der blev tilsidesat – og om de pågældende bygninger havde klaret skærene, hvis de var blevet konstrueret i overensstemmelse med lovene, er uvist.

Men uanset hvad bidrager videoerne til opfattelsen af, at Erdogan og hans styre ikke har gjort nok for at undgå den katastrofe, der nu har ramt Tyrkiet.

Business Insider har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Recep Tayyib Erdogans kontor.