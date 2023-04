Lyt til artiklen

»Afskyeligt«. »Absolut sygt«.

En video, hvor Dalai Lama beder en mindreårig dreng om at sutte på sin tunge, vækker vrede og forargelse på de sociale medier. Nu reagerer drengen og hans mor på oplevelsen.

Det famøse kys fandt sted i McLeod Ganj, en forstad til storbyen Dharamsala i det nordlige Indien, tilbage i februar, hvor tibetanernes åndelige leder talte for en gruppe studerende.

Videoen begyndte for en uges tid siden begyndte at brede sig som en steppebrand på de sociale medier, og de voldsomme reaktioner fik Dalai Lama til at undskylde over for drengen og hans forældre.

Men drengen og familien ser noget anderledes på Dalai Lamas kys end folk på sociale medier.

For drengen, som ifølge Radio Free Asia hedder Kiyan Kanodia, er ikke oprevet efter episoden.

Han er henrykt.

»Det var fantastisk at møde hans hellighed, og jeg synes, det er en virkelig god erfaring at møde én med så meget positiv energi. Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse at møde ham. Du får meget af den positive energi,« siger drengen til Voice of Tibet.

we interviewed Kiyan Kanodia, the boy who asked if he can hug HH the Dalai lama, Basant Bansal, the boys maternal grandfather and Chairman of M3M Foundation and Mr Amit Prakash, Placement officer for Leprosy Mission Trust India, who was also in attendance. pic.twitter.com/0W4Ahc0jQL — Sangyal Kunchok (སངས་རྒྱས།) (@sangyalkunchok) April 13, 2023

»Når du får den positive energi, tror jeg, at du bliver gladere og smiler meget mere,« tilføjer Kiyan Kanodia.

Også drengens mor Payal Kanodia er begejstret.

»Vi sætter virkelig pris på at få den guddommelige velsignelse fra hans hellighed. Han dukker op i egen person og snakker om, hvor vigtig fred er for verden, og at vi må stå sammen som brødre og søstre. Jeg kan ikke udtrykke, hvordan det føles at have fået hans velsignelse. Tak,« siger hun til Radio Free Asia.

Det hører med til historien, at Payal Kanodia er en af lederne i organisationen M3M Foundation, der har oprettet kompetencecenteret iMpower Academy for Skills i Dharamsala, som Dalai Lama besøgte i februar.

Det var i den forbindelse Kiyan Kanodia bad om lov til at give det religiøse overhoved et kram, hvorefter Dalai Lama inviterede ham op på scenen. Derefter kyssede Dalai Lama drengen på munden og stikker tungen frem og bad ham om at sutte på den.

Dalai Lama betragtes som ansigtet på bevægelsen for tibetansk uafhængighed. Den 87-årige munk tjener det tibetanske folk fra Dharamsala for foden af de indiske Himalayabjerge.

Den store internationale opmærksomhed, som han fik efter at have fået Nobels Fredspris i 1989, er aftaget, og det samme gælder de mange invitationer fra verdensledere og Hollywood-stjerner.

Det skyldes delvist, at den aldrende leder har skåret ned på sine internationale rejseplaner. Men det er også sket i takt med, at Kinas økonomiske og politiske magt er vokset.