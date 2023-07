En bulgarsk fitnessinstruktør udøvede hærværk på Colosseum i en video, som er set af millioner verden over.

Han undskylder nu over for italiensk politi, skriver Daily Mail.

27-årige Ivan Dimitrov, en bulgarsk fitnessinstruktør, som er bosiddende i Bristol i England, blev identificeret som manden, som ridsede sit og sin kærestes fornavne ind i murværket på Colosseum i Rom.

Han blev nemlig filmet af en forarget turist, mens han gjorde det, og du kan se episoden i videoen herover.

Ivan Dimitrov og kæresten Hayley Bracey var i Rom som en del af en tre uger lang ferie rundt i Europa.

De blev fredag i sidste uge fundet i Bulgarien efter at være blevet opsporet via overvågningsbilleder og hoteloplysninger, skriver avisen.

Nu bekræfter det italienske politikorps, at man har fået fingre i hærværksmanden.

»Kolleger har talt med manden, og han har udtrykt undskyldning og dybfølt fortrydelse for, hvad han gjorde,« siger major Roberto Martina fra det italienske politi til Daily Mail.

»Han havde kontaktet os efter, at vi havde sikret os hans mobiltelefonnummer fra hotellets optegninger og efterlod en besked til ham om, at han skulle ringe til os.«

Skærmbillede fra video. Vis mere Skærmbillede fra video.

»Han var naturligt bekymret over de juridiske implikationer, og de blev forklaret over for ham,« siger major Roberto Martina desuden.

Ifølge det italienske politi vil der nu blive sendt en rapport til Ivan Dimitrovs adresse i Storbritannien, hvorefter sagen vil blive bragt for en domstol i Italien.

»Han sagde, at han var meget oprevet over, hvad han havde gjort, og han blev ved med at undskylde for det,« siger Roberto Martina.

»Jeg tror, han var bekymret omkring konsekvenserne af en retssag, og vi forklarede, at han kan blive fængslet mellem to og fem år og blive idømt en bøde på op til 15.000 euro,« fortæller politichefen desuden.

Det svarer i givet fald til en bøde på cirka 111.000 danske kroner.

Ivan Dimitrovs kæreste er endnu ikke en del af sagen, men det kan der blive lavet om på, hvis den italienske anklagemyndighed beslutter det, oplyser politiet.