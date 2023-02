Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag aften ramte et jordskælv atter den tyrkiske provins Hatay blot to uger efter jordskælvet i samme område.

Jordskælvet 6. februar, som målte 7,8 på richterskalaen, kostede flere end 45.000 menneskeliv, men mandag blev Hatay-området ramt igen.

Denne gang af et jordskælv, som målte 6,4 på richterskalaen

Indtil videre er det bekræftet, at mandagens jordskælv har kostet tre personer livet og har såret flere end 200.

I videoen kan man høre panikken brede sig, da enorme støvskyer rejser sig efter flere bygningers kollaps.

Ifølge Hatays borgmester, Lutfu Savas, er folk blevet fanget i bygninger, der er kollapset ved jordskælvet.

Han vurderer, at det kan være folk, der efter jordskælvet d. 6. februar er taget tilbage til deres hjem for at hente deres ejendele.