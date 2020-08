Et skræmmende syn udfoldede sig i det sydvestlige Kina i forrige uge. I de sene aftentimer kollapsede omkring 500 kvadratmeter jord udenfor et shoppingcenter.

Videooptagelser viser, hvordan asfalten og store dele af parkeringspladsen forsvinder i et stort jordfaldshul sammen med 21 parkerede biler.

Jordfaldshullet opstod i byen Yibin, som har omkring 5,5 millioner indbyggere.

Redningsmandskab ledte efter sårede og døde i løbet af natten, men ingen er angiveligt blevet fundet. I stedet blev biler løftet ud af det vandfyldte hul med kraner.

En bil fanget i et jordfalshul i Lanzhou i Gansu-provinsen i Kina i 2015. Foto: CHINA STRINGER NETWORK Vis mere En bil fanget i et jordfalshul i Lanzhou i Gansu-provinsen i Kina i 2015. Foto: CHINA STRINGER NETWORK

Ifølge Daily Mail har de lokale myndigheder også oplyst, at der ikke er nogen tilskadekomne i den opsigtsvækkende hændelse.

Området omkring jordfaldshullet er af eksperter bedømt sikkert for trafikanter og gående.

Myndighederne vil nu undersøge årsagen til hændelsen.

Store dele af Kina har i de seneste måneder været ramt af voldsomme mængder regn, som har ført til flere hundrede døde og store oversvømmelser i storbyer.

I Sichuan-provinsen, hvor jordfaldshullet i sidste uge opstod, skete en lignende hændelse i oktober 2018.

Dengang døde fire personer, da et massivt hul opstod i jorden under dem i den kinesiske by Dazhou.