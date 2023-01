Lyt til artiklen

Den nye brasilianske præsident nåede en uge på jobbet, inden støtter af forgængeren søndag besluttede sig for at storme kongressen, landets højesteret og præsidentens palads.

Tusindvis af demonstranter slap forbi afspærringer, klatrede på tage og smadrede vinduer, og så invaderede de alle tre bygninger, som stod mere eller mindre tomme i weekenden.

Nogle af demonstranterne krævede en genindsættelse af den forrige præsident Jair Bolsonaro, som tabte det seneste præsidentvalg til Luiz Inácio Lula da Silva.

Politiet måtte bruge tåregas og anholdt flere end 400 af demonstranterne.

Efterfølgende viser videoer omfanget af de ødelæggelser, som de mange demonstranter har forårsaget inde i de tre bygninger.

Og der forestår tydeligvis noget af et oprydningsarbejde.

Videoen viser i hvert fald store mængder af smadrede møbler og it-udstyr, og et sted er der sprøjtet en gul farve på en vægbeklædning.

Jair Bolsonaro, som fløj til Florida forud for sin efterfølgers officielle indsættelse i sidste uge, har afvist anklager om, at han skulle have tilskyndet til optøjerne.