»Du har dræbt min hund! Hvorfor gjorde du det!?«

De seneste år har man hyppigt set videoer af voldelige anholdelser i USA gå viralt.

Og nu er endnu en video gået viralt, men denne gang er det ikke en anholdelse, man kan se gennem politiets kropskamera.

Den 4. juli, som er USAs Uafhængighedsdag, var politibetjenten Elliot Palmer på patrulje i byen Loraine i Ohio, da han, ifølge hændelsesrapporten, så flere store hunde strejfe omkring.

Den 3-årige hund Dixie, der blev beskrevet som en meget kærlig hund. Foto: Foto: Facebook Vis mere Den 3-årige hund Dixie, der blev beskrevet som en meget kærlig hund. Foto: Foto: Facebook

Ifølge ejeren var hundene løbet ud af døren, fordi de var blevet stresset af alt det fyrværkeri, som bliver fyret af på Uafhængighedsdagen.

Det næste der skete, har man kunnet se på politiets kropskamera.

På videoen ser man, hvordan betjenten sagde til ejeren, Tammie Kerns, at hun skulle få styr på sine fire labradorhunde, der strejfede rundt.

Herefter løb en af hundene mod politiet.

Og så eskalerede det.

Politibetjenten trak sin pistol og skød den treårige labrador Dixie, der døde af skuddene.

Ejeren løb mod politibetjenten og begyndte at råbe og skrige.

Betjenten har efterfølgende udtalt, at han ikke havde andre muligheder end at skyde hunden, fordi han frygtede for sin egen sikkerhed.

Politiet i Loraine har udtalt, at de efterforsker skyderiet.