Da Érika de Souza Vieira gik ind i Itau Bank i Rio de Janeiro, var hendes lån på cirka 23.000 kroner allerede godkendt. Der manglede blot én ting.

Hendes onkel Paulo Roberto Braga skulle sætte sin underskrift, så selvfølgelig havde hun taget ham med.

Det stod dog hurtigt klart, at det var ualmindeligt svært for onkel Paulo at skrive under på noget som helst.

Hovedsageligt fordi han var død og havde været det i flere timer.

Det fortæller politibetjent Fábio Luiz Souza, som leder efterforskningen af sagen, til det brasilianske medie O Dia.

Bankens ansatte anede da også hurtigt, at alt ikke var, som det skulle være. Derfor valgte en medarbejder at filme kvinden og hendes onkel.

Den video – som har vakt en hel del opsagt på sociale medier – viser, at Paulo Roberto Braga, der sad i en kørestol, var livløs.

Det afholdt dog ikke hans niece fra at tale til ham og få ham til at holde fast om kuglepennen, hvilket han i sagens natur havde svært ved.

»Onkel, hører du efter? Du er nødt til at skrive under. Hvis du ikke skriver under, er der ikke noget at gøre,« siger hun i videoen.

Personalet bemærkede, at han ikke så ud til at have det specielt godt, og derfor tilkaldte de en ambulance, der hurtigt kunne slå fast, at manden var død.

Kort efter blev Érika de Souza Vieira anholdt. Sigtet for usømmelig omgang med lig og forsøg på svindel.

Men hendes advokat, Ana Carla de Souza Correa, afviser, at det er sådan, tingene hænger sammen.

»Det skete ikke, som det er blevet fortalt. Paulo var i live, da han ankom til banken,« forklarer hun ifølge The Guardian og siger, at der var vidner, som kan bekræfte dette.

Udover at skulle opklare dette, fortæller politiet videre, at de fortsat arbejder på at finde ud af, om Paulo Roberto Braga overhovedet er Érika de Souza Vieiras onkel.