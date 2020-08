Det er fem måneder siden, at den amerikanske præsident Donald Trump er blevet set sammen med både sin hustru Melania og den 14-årige søn, Barron.

Men tilsyneladende er det noget helt andet, folk på sociale medier hæfter sig ved.

En video, hvor familien Trump ses ankomme med Air Force One til Joint Base Andrews i Washington DC, bliver således delt og kommenteret heftigt, skriver Sky News eksempelvis. Det skyldes én specifik situation, som folk fortolker i en bestemt, kritisk retning.

De kritiske røster har nok ikke set videoen i sin fulde længde. Forklaring følger.

Forud for den omdiskuterede scene, der udspillede sig på en trappenedgang fra præsidentens fly til flyvestationens landingsbane, havde Donald Trump besøgt sin bror, Robert, inden han døde lørdag.

Trump tog afsked med sin 71-årige lillebror på Presbyterian Hospital i New York, hvorefter han søndag returnerede til den amerikanske hovedstad.

Videooptagelserne, der nu vækker opsigt, viser en præsidentfrue, der afviser hendes mands tilnærmelse til at holde hende i hånden. I videoen over artiklen udspiller seancen sig omkring 45 sekunder inde i klippet.

»Nej, hun vil ikke røre ham,« skriver en Twitter-bruger om sekvensen.

Melania Trump ses træde ned ad trappen besværet af vind og høje hæle. Og med en taske i selv samme hånd, som Donald Trump lader til at ville holde.

Den 50-årige førstedames afvisning af præsidentens hånd kan således forekomme ganske naturlig, men på sociale medier tilskriver mange øjensynligt situationen en større alvor.

Er der knas i parholdet,? lader til at være spekulationen.

Måske fordi Melania tidligere mere tydeligt har afvist Donald Trumps hånd.

Det skete i 2017 forbindelse med, at præsidentparret aflagde besøg i Israel og blev taget officielt imod af premierminister Benjamin Netanyahu.

Her ses det ganske tydeligt, at Melania Trump i situationen ikke har lyst til at holde sin mand i hånden. Årsagen kendes naturligvis ikke.

Men i den aktuelle videooptagelser, er det langt mere tvivlsomt, om Melanias afvisning er et tegn på, at ægtemanden får den kolde skulder.

Hvis man gør sig den ulejlighed at se optagelsen til ende, fremgår det ganske tydeligt, at Melania få øjeblikke senere ikke har noget imod at holde i hånd, inden de sammen stiger ombord i Marine One og flyver til Det Hvide Hus.