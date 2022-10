Lyt til artiklen

Toget blev spottet i det centrale Rusland.

Videoen spredte sig hurtigt på de sociale medier – ikke mindst fordi det tilsyneladende ikke var en helt almindelig transport af militært udstyr.

I hvert fald ikke ifølge den polske forsvarsanalytiker Konrad Muzyka. Han havde en noget mere ildevarslende beskrivelse af togets last.

Til sine knap 100.000 følgere på Twitter skrev, at der var tale om »udstyr tilhørende det 12. hoveddirektorat under det russiske forsvarsministerium. Direktoratet er ansvarlig for atomvåben, deres opbevaring, vedligeholdelse, transport og udlevering til enheder«.

Her ses toget på videoen. Foto: Screenshot fra video Vis mere Her ses toget på videoen. Foto: Screenshot fra video

Atomvåben.

Det var søndag, at toget blev spottet.

Det var altså bare to dage efter, at den russiske præsident, Vladimir Putin, i forbindelse med annekteringen af de fire ukrainske republikker (Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja) atter truede Vesten med, at han var klar til at bruge atomvåben til at forsvare Ruslands interesser.

Også The Times har omtalt togtransporten.

Her fremgår det – som hos Konrad Muzyka – at det ikke vides, hvor toget egentlig er på vej hen.

Men mediet skriver: »NATO skulle have advaret sine medlemmer om, at præsident Putin er klar til at demonstrere sin villighed til at bruge masseødelæggelsesvåben ved at udføre en test af atomvåben ved den ukrainske grænse.«

Den polske forsvarsanalytiker Konrad Muzyka skriver dog videre på Twitter om videoen af togtransporten.

»Betyder det, at videoen viser forberedelser til brug af atomvåben? Ikke rigtigt,« spørger og svarer han og tilføjer, at der er mere sandsynlige forklaringer:

1) Det kunne være en måde at signalere til Vesten, at Moskva er i færd med at eskalere.

2) Det kunne være aktivitet i forbindelse med øvelser hos de pågældende afdelinger, der ofte udføres i efteråret.

Og The Times anfører videre, at ifølge en højtstående forsvarskilde skulle det være mere sandsynligt, at Rusland ville demonstrere sit atomberedskab ved Sortehavet.