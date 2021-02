Kvinden holder en tændt lighter under snebolden.

»Den smelter ikke. Den brænder. Sne brænder ikke, sne fucking smelter. Men der er intet vand, og den drypper ikke. Ingen af delene sker,« siger hun.

Konspirationsteorierne har nu også ramt det voldsomme uvejr, der for nylig lammede den amerikanske stat Texas. Det er ikke mindst sket på baggrund af videoen øverst i artiklen, hvor man kan se en kvinde, der forgæves forsøger at få sneen til at smelte.

På de sociale medier TikTok, Twitter og Facebook har videoklip som dette været med til at sprede tanker om, at det i virkeligheden er den amerikanske regering, der står bag uvejret og de koldeste temperaturer i 30 år i den normalt så varme stat. Ja, såmænd.

I am obsessed with idiots in Texas thinking the snow is fake and a government plot pic.twitter.com/7F0hsLB3hB — B.W. Carlin (@BaileyCarlin) February 22, 2021

At det var elitens forsøg på at 'skabe kaos' med fuldt overlæg. At det slet ikke var sne, der faldt ned fra himlen.

'Vil nogen fortælle mig, hvad der foregår. Har myndighederne gang i noget skørt?', som en bruger spørger.

Eller som kvinden i videoen proklamerer om snebolden: »Hvis jeg puttede den i mikroovnen, ville den begyndte at slå gnister på grund af alt det metal, der er blandet i.«

Hvorfor snebolden ikke smelter, vender vi tilbage til om et øjeblik. Først vil DMI-vagtchef Lars Henriksen godt lige slå én ting fast.

Sådan så der ud i Texas-byen Pflugerville efter det voldsomme snevejr. Foto: USA Today Sports Vis mere Sådan så der ud i Texas-byen Pflugerville efter det voldsomme snevejr. Foto: USA Today Sports

»Det er 100 procent sikkert, at det var rigtigt sne. Ingen tvivl. Der er ikke noget konspirationsbøvl over det, for det var iskold polarluft, der trak ned. Det var lidt af det samme, som det vi havde i Danmark: Pludselig stratosfærisk opvarmning. Det var samme fænomen, der skete derovre, og det er fuldstændigt reelt,« siger den danske meteorolog til B.T.

Og så til snebolden. Den ikke-smeltende snebold.

Hos eksempelvis USA Today – der har faktatjekket konspirationsteorien om, at det ikke skulle være sne – bliver det kaldt en form for 'sublimation': En proces, hvor et element går direkte fra fast form til damp eller gas uden en mellemliggende væsketilstand. Sneen skulle altså i dette tilfælde være fordampet uden først at blive til vand.

Andre steder henvises der til en artikel fra 2014, hvor det samme fænomen skabte undren. Her beskrev videnskabsskribenten Phil Plait i magasinet Slate, at snebolden godt nok smelter, men at snebolden rent faktisk selv absorberer det smeltende vand. Som en slushice. I første omgang. For over lidt længere tid vil snebolden smelte og blive til vand på helt normal vis.

En indbygger i Austin koger sneen for at kunne bruge det til at skylle ud i toilettet. Foto: JOE RAEDLE Vis mere En indbygger i Austin koger sneen for at kunne bruge det til at skylle ud i toilettet. Foto: JOE RAEDLE

Lars Henriksen fra DMI hælder til sidstnævnte teori.

»Jeg vil ikke mene, at der er tale om det, jeg forstår ved en ægte sublimation,« siger Lars Henriksen efter at set videoen med snebolden.

Han har aldrig selv prøvet forsøget – og ærgrer sig over, at han ikke lige selv har kunnet prøve det, fordi sneen herhjemme er væk.

»Men jeg vil simpelthen vove den påstand, at hvis man tog en snebold og satte en lighter til den, ville du også få den til at smelte. Men hvis den er meget komprimeret, som du kan se i videoen, at den er, så er det måske noget andet. Så kan vanddråberne måske godt blive suget ind i sneen og ikke løbe af i første omgang,« siger DMI-vagtchefen.

Mindst 58 mennesker er døde på grund af uvejret i Texas, heraf en 11-årig dreng, mens tusinder har været uden strøm, varme og vand.