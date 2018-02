Et vindpust, der rusker op i en frisure.

Er det en historie? Ligefrem sådan en, der kan gå verden rundt?

Ja, det er det utvivlsomt. Det er der allerede bevis for. Onsdag fik udbredelsen af en video af den amerikanske præsident Donald Trump fart på, selvom klippet var næsten en uge gammelt. Men det tog åbenbart folk på internettet nogle dage at opdage, at et vindstrejf i en hårtop kunne være det afgørende bevis på mysteriet om Trumps fascinerende frisure.

Videoklippet er fra den 2. februar, hvor Donald Trump blev filmet på vej ombord på Air Force One. Med ryggen til kameraerne og på vej op ad trappen blev det pludseligt synligt for enhver, hvad en livlig blæst kan gøre ved tyndt, præsidentielt hår. Vinden tog fat i Trumps lokker og åbenbarede en sjældent set skaldet plet.

Donald Trump på vej ind i Air Force One, AFP PHOTO Foto: SAUL LOEB

Det har fået mange til at blive endeligt overbeviste om, at frisuren er et resultat af det, som en kalder 'det største hentehår nogensinde, punktum'.

I årevis har den amerikanske præsident måttet afvise, at han bruger paryk, og det kom endda så vidt, at talkshow-værten Jimmy Fallon i efteråret 2016 fik lov til at rode rundt i Trumps sparsomme manke for at afmystificere dens tilblivelse.

Seneste update på Trumps kamp med sit hår nåede medierne i sidste måned, hvor en helbredsundersøgelse af præsidenten blev offentliggjort. Her fortalte Det Hvide Hus' læge, Dr. Ronny Jackson, at Donald Trump tager lægemidlet propecia mod hårtab.