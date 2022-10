Lyt til artiklen

Vladimir Putin affyrede en riffel og hilste på soldater under et besøg på en træningfacilitet for nyindkaldte reservister.

Men nu vækker en video af seancen stor opsigt – af en helt anden årsag.

Det var torsdag, den russiske præsident flankeret af blandt andre forsvarsminister Sergej Sjojgu besøgte træningsfaciliteten i Ryazan-regionen sydøst for hovedstaden Moskva.

En video fra besøget viser Putin hilse på og tale med militærpersonel og give prøver på sine evner med en riffel.

Det er imidlertid slet ikke Putin, der er kommet i fokus efterfølgende.

Men en mand, som omkring 30 sekunder inde i videoen ses til højre for præsidenten.

Eller rettere; den kuffert, han bærer i hånden.

Ifølge Sky News mener nogle iagttagere, at det kan være en af Ruslands atomkufferter.

Der skulle i alt være tre af disse atomkufferter, og præsidenten skulle altid have adgang til en af dem.

Det kan ikke verificeres, om det vitterligt er en atomkuffert, manden til højre for Putin bærer rundt på.

Men hvis det er, mener analytikere ifølge Sky News, at det kan ses som endnu et forsøg på at intimidere Vesten fra Putins side.

Siden starten på invasionen af Ukraine 24. februar har Vladimir Putin adskillige gange truet Ukraine og Vesten med Ruslands arsenal af atomvåben.

