19 sekunder. Længere er den ikke.

Alligevel er den korte video, hvor man kan se den amerikanske præsidentdatter Ivanka Trump forsøge at være med i en samtale med flere verdens- og topledere, endt med at stjæle en stor den af opmærksomheden fra dette års G20-topmøde.

Det skriver flere udenlandske medier som Business Insider og Financial Times.

Det er dog ikke fordi, videoen er løbet med opmærksomheden på en positiv baggrund.

Foto: LUKAS COCH Vis mere Foto: LUKAS COCH

Tværtimod.

Flere mener, at videoen illustrerer, hvorfor Ivanka Trump - der er datter af den amerikanske præsident Donald Trump og arbejder som hans rådgiver - ikke bør blive brugt som diplomat til et af de vigtigste møder i international politik.

I videoen - der blev offentliggjort af den franske regering - kan man se den 37-årige præsidentdatter stå i en rundkreds med den canadiske premierminister Justin Trudeau, den britiske premierminister Theresa May, den franske præsident Emmanuel Macron og direktøren for Den Internationale Valutafond, Christine Lagarde.

Lyden på videoen er ikke god, men ifølge de amerikanske medier lyder det til, at der bliver talt om enten kvinderettigheder eller kvinderepræsentation.

Flere gange ses Ivanka Trump byde ind. Både med sin mening og med nik og smil.

Ifølge Business Insider er det tydeligt, at de magtfulde verdensledere undrer sig over, hvorfor Ivanka Trump er blandt dem:

'Ledernes kropssprog og øjenkontakt er vendt væk fra Ivanka', skriver mediet blandt andet.

'Det er opsigtsvækkende'

Samtidig beskriver Financial Times videoklippet som 'akavet':

'Videoen viser forskellige former for forpint høflighed, mens fru Trump trænger sig på i en diskussion (...) Særligt fru Lagarde kunne ikke skjule sin irritation,' skriver mediet.

Samtidig har Ivanka Trumps tilstedeværelse under G20-topmødet - næppe overraskende - ført til kritik fra flere demokrater.

En af dem er kongresmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez, der ikke skjuler, hvad hun mener om sagen:

»Det er måske chokerende for nogen, at det at være nogens datter er faktisk ikke en karrieremæssig kvalifikation,« skriver hun blandt andet på Twitter og fortsætter:

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

»USA har brug for, at vores præsident arbejder under G20. Det skader heller ikke at tage en kvalificeret diplomat med.«

Til norsk TV 2 påpeger USA-ekspert Eirik Bergesen, at det 'er opsigtsvækkende', at det er den franske regering, der har udsendt videoklippet.

Ifølge ham kan det betyde to ting:

»For det første er det helt åbenlyst, at de ønsker at sprede det her, og at de er rystede over det selv. Det andet, som det her viser, er, at flere er i gang med at tage Trumps stil til sig. Macron tænker nok, at flere kan spille det spil, så nu ligger de også ud med en melding, som virkelig stikker, så det gør ondt,« forklarer han.

Det Hvide Hus har ikke selv kommenteret sagen.