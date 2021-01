Der bliver danset i ring med hænderne på hinandens skuldre. Der bliver holdt afterski med bierpong-leg for mange flere end 10 personer. Og der bliver tyllet små flasker vodka i stoleliften.

Sådan lyder en række af scenerne i en video på 11 minutter, der har skabt frustration i det østrigske skiområde Sankt Anton.

Videoen, der først blev lagt på YouTube og senere fjernet, viser nemlig en større gruppe unge primært svenskere og danskere, der befinder sig i de østrigske bjerge og bestemt ikke lader sig begrænse af coronavirussen.

For at forstå videoen skal vi skrue tiden tilbage til torsdag morgen, hvor en østrigsk avis kunne fortælle, at borgmesteren i Sankt Anton bestemt ikke er tilfreds med en større gruppe af især både svenskere og danskere, der fester i området under dække af at 'arbejde'.

Borgmesteren udtalte i den forbindelse, at man endda kunne finde video af festlighederne på de sociale medier, og det er altså den video, der nu er kommet i B.T.s besiddelse.

Den varer 11 minutter og følger en lille gruppe svenske piger, der altså befinder sig i Sankt Anton.

I videoen ser man blandt andet, hvordan de svenske piger og omkring 20 andre står i en rundkreds og synger en klassisk afterskisang, hvorefter de begynder at danse rundt i en ring.

Herefter ser man også, hvordan pigerne og en stor gruppe andre skiturister holder afterski med bierpong og alkohol, indtil politiet kommer og stopper dem.

Billede fra en af løjperne ved Sankt Anton. Foto: ALEXANDER KLEIN Vis mere Billede fra en af løjperne ved Sankt Anton. Foto: ALEXANDER KLEIN

Fester du også i Sankt Anton, og vil du fortælle hvorfor? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

»Politiet er her – skål på det. Det er så skønt med corona,« siger en af pigerne i situationen, mens hun holder sit hvide krus op foran kameraet.

Flere kilder fortæller til B.T., at en gruppe af de medvirkende i videoen er fra Danmark, og man hører også det danske sprog blive udfoldet flere gange i løbet af de 11 minutter.

Borgmesteren fortæller, at de unge skandinaver har omgået indrejseforbuddet i landet ved at melde sig som arbejdssøgende, og Mette Frederiksen har også allerede taget afstand fra de festglade danskere.

Og det tør siges, at adfærden og videoen frustrerer dem, der opholder sig i Sankt Anton og overholder coronarestriktionerne.

B.T. har torsdag været i kontakt med adskillige skiinstruktører, skientusiaster og forretningsdrivende, der er godt og grundigt trætte af, at der nu er et så negativt fokus på skisportsstedet.

»Hvis man ikke har noget positivt at sige, så skal man ikke sige noget. Så det vil jeg ikke,« siger østrigske Stephanie Fahnner, der ejer en bar og er opvokset i området.

En anden, der er meget frustreret i disse dage, er svenske Johan.

Billede fra en af løjperne ved Sankt Anton. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Billede fra en af løjperne ved Sankt Anton. Foto: JOE KLAMAR

»Vi synes, det er frustrerende, fordi vi selv holder os til vores egen husstand og ønsker, at hele skisystemet skal åbnes, men det bliver meget svært, når folk ikke kan vise hensyn til landet. Vi kom herned i begyndelsen af ​​december, før alt startede, og så føltes alt meget roligere. Man bliver frustreret og vred,« siger Johan, der ikke ønsker sit fulde navn frem.

Det er heller ikke første gang, at et østrigsk skisportssted skaber overskrifter i forbindelse med corona.

I foråret 2020, da virussen fik fat i Danmark, fandt man ud af, at skiturister fra Ischgl i Tyrol tæt på Sankt Anton havde bragt masser af coronasmitte med hjem.

B.T. har uden held forsøgt at få fat i den svenske pige bag videoen og danskerne, der kan ses på den.