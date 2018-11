»Er du Macrons kone?«.

En 101 år gammel kvinde fra Frankrig havde svært ved at gennemskue relationen mellem den franske præsident Emmanuel Macron og den tyske kansler Angela Merkel, da de to var samlet til en mindehøjtidelighed for afslutningen af første verdenskrig.

Det er 100 år siden, at første verdenskrig i 1918 fik sin ende, og i den anledning var den over 100 år gamle franske kvinde altså tilstede til mindehøjtideligheden i den franske by Rethondes.

Og her stillede hun det fine spørgsmål til den tyske kansler, som blev foreviget på video. Du kan se øjeblikket herunder:

Watch as a lovely 101-year-old woman mistakes Angela Merkel for the wife of the French president. pic.twitter.com/0oViuZct8L — DW News (@dwnews) 13. november 2018

»Nej, jeg er den tyske kansler,« svarer Merkel høfligt til kvinden.

»Åh, jamen det er ikke muligt,« kommer det igen fra den ældre kvinder på sit fine franske.

Kort tid efter viser videoen, hvordan de to magtfulde overhoveder stiller sig klar til at tage et billede med kvinden, og her vender hun sig igen forvirret mod Merkel.

Man kan ikke tyde, hvad hun spørger om, men Merkel må i hvert fald to gange sige »tysk kansler«, før en tredje person på fransk fortæller, at det altså er den tyske kansler, hun står med.

Og så går det op for hende.

»Det her er fantastisk. Det sker for en helt normal kvinde som mig. Tusind tak. Jeg vil stadig være her næste år,« siger hun.