Angrebet på Kongressen i Washington onsdag var mere voldsomt, end mange billeder hidtil har vist.

Og så var det planlagt over længere tid – hvilket gør politiets relativt lave tilstedeværelse endnu mere absurd.

Sådan siger B.T.s udlandskorrespondent Jakob Illeborg efter at have set optagelser fra en ny vinkel – nemlig fra optakten ude foran bygningen.

»Det uhyggelige i den her nye vinkel, man ser, er, hvor mange demonstranter, der er, hvor vrede og voldsomme de er – men også hvor relativt lidt politi og sikkerhedspersonale, der er,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

»Man ser det fra en anden vinkel, så man kan se det her store hav, der presser på. Men man kan også fornemme panikken og uroen blandt politiet, der skal holde dem ude. Man kan her se, hvorfor det er gået galt – der har været alt for få til at passe på.«

Er det fordi, man har undervurderet situationen på forhånd?



»Det virker jo helt vildt, at man skal kunne undervurdere den her situation, fordi vi ved, at det i ugevis hvis ikke månedsvis er blevet planlagt, at der skulle ske noget voldsomt her.«

Sætningen 'Storm på Kongressen' er i en måned op til angrebet blevet søgt på over 100.000 gange, ligesom man på nettet har kunnet læse, at folk skulle huske slagvåben samt spørgsmål om, hvorvidt vinduerne på anden sal af Kongressen var sikret, fortæller Jakob Illeborg:

»Så undskyldningen om, at man ikke kunne vide, at det var sådan, den holder simpelthen ikke.«

Der igangsat en 'minut-for-minut-undersøgelse', der skal afdække, hvorvidt der er sket politimæssige fejl under kupforsøget. Det fortalte formanden for underudvalget, der finansierer Capitol Police, Tim Ryan, torsdag til Buzz Feed News.

Ifølge Tim Ryan var han forinden angrebet blevet forsikret om, at der ville blive taget alle forholdsregler, at der var indkaldt nok forstærkning, og at de ville holde folk fuldstændig væk.

Det var dog langt fra realiteten.

Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021.

Og det mener B.T.s Jakob Illeborg altså virker absurd:

»Donald Trump har flere gange både på dagen, men også inden sagt,‘ vi kæmper til sidste blodsdråbe’ og andre ting. Så det kan virke ret absurd, at man kan forberede sig så ringe på netop det her.«

Desuden hægter Jakob Illeborg sig ved, de tilråb man kan høre i videoklippet:

»Det er bemærkelsesværdigt, at man kan høre, at der er nogen, der står og hepper ‘USA’, ligesom man gør i en sportskamp med landsholdet – mens de her bøller gør noget meget uamerikansk og går ind og smadrer det demokrati, som amerikanerne er så stolte af.«