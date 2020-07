Christopher J. David bliver kaldt 'Man of Steel' – Superman, efter den forhenværende soldat tilsyneladende uberørt blev gennempryglet af føderale tropper i byen Portland i den amerikanske delstat Oregon.

Efter eget udsagn ville den forhenværende soldat i den amerikanske flåde og brydemester blot 'snakke' med de soldater, der af præsident Donald Trump er blevet udstationeret i Portland, Oregon – officielt for at beskytte diverse føderale bygninger og monumenter imod 'voldelige demonstranter'.

»Jeg mener, at de bryder den ed, de som politifolk og soldater tager efter deres eksamen. De skal opretholde lov og orden og beskytte befolkningen. Det, vi ser i Portland, er det stik modsatte,« siger Christopher J. David i et interview med avisen The Portland Tribune.

Derfor havde den 188 centimeter høje eksflådesoldat blot planer om at snakke med soldaterne, der i Portland opererer imod både borgmesterens og guvernørens ønske. Men som det ses på videoen, gik det ikke helt efter planen.

Christopher J. David får hjælp af en 'gadelæge' og kommer på hospitalet. Foto: reddit

»Jeg havde med vilje taget min Navy-sweatshirt på. Og før jeg nærmede mig, sikrede jeg mig, at soldaterne eller politifolkene kendte min identitet – at jeg var uvoldelig.«

Sådan fortæller Christopher J. David i interviewet med The Portland Tribune.

Men enten lyttede Trumps tropper ikke efter, eller også var de ligeglade.

I hvert fald blev Christopher J. David først gennemtævet med en knippel og derefter blændet med tåregas.

I Portland, Oregon, har der været demonstrationer siden slutningen af maj. Foto: Nathan Howard - AFP

I stedet for knække sammen, som de fleste dødelige ville gøre i hans sted, fik den 52-årige eksflådesoldat det til at se ud, som om kniplen var lavet af skumgummi, og at tåregassen var blevet erstattet af friskluft-spray.

Men tag ikke fejl.

Knippelangrebet smadrede flere knogler i Christopher J. Davids hånd, og tåregassen sved og blændede ham.

Efter sammenstødet fastholder lederen af ministeriet Homeland Security, Kenneth T. Cuccinelli, at tropperne opførte sig 'korrekt'.

En føderal politimand/soldat anholder en demonstrant i Portland, Oregon. Foto: Nathan Howard - AFP

Men Christopher J. David, der lige efter sammenstødet blev behandlet af en gadelæge og derefter sendt på hospitalet, er ikke enig.

»Den slags burde ikke ske i USA. Det er den slags overgreb, vi kender fra Pinochets Argentina og andre militærregimer. Det er skammeligt,« siger David, der på Facebook nu kaldes både 'Captain Portland' og 'Mountain' – efter en karakter i HBO-serien 'Game of Thrones'.

Før sammenstødet og videoen, der blev filmet af en journalist fra Portland Tribune, havde Christopher J. David 12 venner på Facebook.

Nu har han over 60.000 Facebook-venner.