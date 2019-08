»Vi undskylder dybt for at have forårsaget ubehag og uro.«

Sådan skriver den store supermarkedskæde FamilyMart til deres kunder efter, at to videoer af et rotteangreb i en af deres butikker er gået viralt.

I videoerne, som er blevet delt flittigt på blandt andet Twitter, ser man flere rotter, som kravler rundt på supermarkedets hylder og mæsker sig i de mange varer.

Den ene video viser rotterne kravle rundt på toppen af et køleskab med drikkevarer.

Den anden viser hele seks rotter, der kravler rundt blandt supermarkedets varer.

Ifølge BBC er klippet blevet vist mere end fem millioner gange.

FamilyMart har nu taget konsekvensen af afsløringen og lukket ned for den butik, som videoerne er filmet i, der ligger i Shibuya-distriktet i Tokyo.

De udtaler i en officiel udmelding, at de tager rotteangrebet meget alvorligt, og at butikken vil være lukket, indtil en løsning på rotte-invasionen er fundet.

FamilyMart er en japansk supermarkedskæde, som har 14.000 butikker i Asien.

Kæden er den næststørste i Japan efter 7-Eleven.

Det er ikke første gang, at videoer afslører klamme madforhold i FamilyMart.

I februar i år florerede en video online, som viste en ansat slikke på forskellige fødevarer, for derefter at lægge dem tilbage på hylden, så uvidende kunder kunne købe maden med hjem.