Efter fire års rejse skulle en rumsonde indsamle sten og støv på en asteroide. Missionschef er optimistisk.

Den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, har natten til torsdag dansk tid frigivet de første videobilleder af en prøvetagning på asteroiden Bennu.

Billederne viser, hvad der synes at ligne en vellykket prøvetagning af sten og støv, eller som missionschef Dante Lauretta udtrykker det: "Den slags griseri, vi havde håbet på".

Natten til onsdag dansk tid lykkedes Nasas rumsonde "Osiris-Rex" med en ultrakort landing på Bennu 330 millioner kilometer fra Jorden. Rumsonden havde været undervejs i fire år.

Den skulle kun indsamle sten og støv i nogle sekunder, inden den satte kursen mod Jorden igen.

"Osiris-Rex" vender efter planen hjem i september 2023. Forhåbentlig med den største prøve, der er bragt med hjem fra rummet siden "Apollo"-æraen. En sådan prøve skal hjælpe med at opklare oprindelsen af vores solsystem.

Natten til torsdag dansk tid skriver Nasa på Twitter, at "Osiris-Rex" landede på Bennu i seks sekunder og brugte en robotarm til at forsøge at indsamle en prøve af sten og støv.

/ritzau/AFP