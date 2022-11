Lyt til artiklen

Nikol Pasjinian tripper et skridt til siden. Så et mere.

Alt imens han skæver til sidemanden Vladimir Putin – som han forsøger at lægge tydelig afstand til.

Det opsigtsvækkende optrin fandt sted tidligere på ugen til et topmøde i den østeuropæiske forsvarsalliance CSTO, der består af Rusland, Hviderusland, Armenien, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Normalt er det obligatoriske 'familiefoto' af de deltagende landes ledere både ufarligt og forudsigeligt, men det fik Nikol Pasjinian lavet om på.

'Familiefoto' (fra venstre): Alexander Lukasjenko (Hviderusland), Kassym-Jomart Tokajev (Kasakhstan), Sadyr Japarov (Kirgisistan), Nikol Pasjinian (Armenien), Vladimir Putin (Rusland) og Emomali Rakhmon (Tadsjikistan). Yderst til højre er det en CSTO-repræsentant. Foto: KAREN MINASYAN Vis mere 'Familiefoto' (fra venstre): Alexander Lukasjenko (Hviderusland), Kassym-Jomart Tokajev (Kasakhstan), Sadyr Japarov (Kirgisistan), Nikol Pasjinian (Armenien), Vladimir Putin (Rusland) og Emomali Rakhmon (Tadsjikistan). Yderst til højre er det en CSTO-repræsentant. Foto: KAREN MINASYAN

For premierministeren fra Armenien kunne tilsyneladende ikke komme langt nok væk fra den russiske præsident, Vladimir Putin.

Nikol Pasjinian ser endda ud til at bede den kirgisiske præsident, Sadyr Japarov, om at rykke sig yderligere, så afstanden kan gøres endnu større.

Og hvorfor så det?

Jo, den armenske præsident er særdeles utilfreds med, at der ingen hjælp var at hente fra det russiskstyrede CSTO, da et grænseområdet i landet tidligere på efteråret blev invaderet af nabolandet Aserbajdsjan.

Mere end 100 armenske soldater mistede angiveligt livet.

Det gav Nikol Pasjinian også udtryk for i forbindelse med denne uges topmøde – det skal måske nævnes, at han tidligere har taget selfier med Vladimir Putin.

»Det er deprimerende, at Armeniens medlemskab af CSTO ikke afskrækker Aserbajdsjan fra aggressive handlinger,« som han udtrykte det.

Vladimir Putin kom ikke med nogen direkte indrømmelse af, at forsvarsalliancen havde svigtet.

Den russiske præsident sagde dog, at CSTO havde »problemer« uden at komme nærmere ind på, hvad han refererede til.

Det har på flere måder ikke været nogle optimale dage for Vladimir Putin i Armenien. I hovedstaden Jerevan blev han også mødt af demonstranter på gaden, der protesterede mod krigen i Ukraine.