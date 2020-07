En britisk mand blev noget provokeret, da han 18. juli var vidne til en større festivitas på pubben Crown and Anchor i byen Stone.

For mens premierminister Boris Johnson offentligt udtrykte tillid til, at den britiske befolkning var i stand til at tænke sig om, kunne manden ved navn Ayrron Robinson konstatere, at adskillige mennesker stod tæt på pubben. Som om coronaudbruddet var en saga blot.

Derfor hev han sin telefon frem, og fra sit vindue dokumenterede han, hvordan forholdsregler som afstand ikke var noget, der bekymrede de festende mennesker.

»Jeg blev ret vred og frustreret over det, jeg så, så jeg besluttede at filme det,« fortæller manden ved navn Ayrron Robinson til Reuters og fortsætter:

»Da jeg nogle dage senere hørte, at flere fra festen var blevet testet positive, besluttede jeg at offentliggøre videoen.«

Lige nu er mindst ti personer blevet konstateret smittet med coronavirus efter festen. En af de deltagende har desuden siden holdt et privat arrangement, hvor andre er blevet smittet.

Sundhedsmyndighederne opfordrer alle, der har gæstet pubben mellem 16. og 18. juli at blive testet.

Og pubben, ja, den har taget konsekvensen og er lukket. Men stedet er ikke det eneste, der må afholde sig fra at køre videre.

Et marked, som skulle være afholdt i weekenden, er blevet aflyst, og en anden pub har besluttet ikke at holde åbent, så længe der er smittetilfælde i byen.

Overfor BBC udtrykker lokale forretningsdrivende bekymring over folks opførsel.

Og det samme gør den lokale parlamentspolitiker Bill Cash efter at have set Ayrron Robinsons video.

»Det viser en grad af manglende bekymring for andre mennesker, og det er fuldstændig uacceptabelt og upassende, at folk samles under de omstændigheder,« siger han.