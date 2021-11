En video har fanget Melania Trump, der ser mindre end imponeret ud, mens hun var til en baseballkamp Atlanta med sin mand og tidligere præsident Donald Trump.

Som forventet var alles øjne rettet mod parret. Det skyldes især, at det er første gang i lang tid, at parret har vist sig til et offentligt arrangement, efter de måtte forlade Det Hvide Hus.

Og et enkelt kamera fangede et ret akavet øjeblik under kampen.

Videoen viser Donald Trump, der klapper og hygger sig, mens en smilende Melania står ved siden af ​​ham. Men da hun vender sig væk fra kameraet, går den tidligere førstedames grin hurtigt hen og bliver til en grimasse, og man kan se hende virke frastødt, mens hun vender sin opmærksomhed tilbage til kampen.

Rygterne florerer igen om et betændt forhold mellem Melania og Donald Trump. Foto: Michael Zarrilli

Det har fået mange personer til reagere på det akavede øjeblik på de sociale medier, hvor de tolker det som splid i parforholdet.

»Lige så hårdt som hun prøver ikke at vise det offentligt ved så mange lejligheder, så udtrykker hun stadigvæk sin åbenlyse afsky for den mand,« skriver en Twitter-bruger. En anden bruger skriver, »Melanias klassiske respons. Hvor meget hader hun Trump?«

Det er ikke første gang, at Melania ser ud til at være mindre glad, når hun er ved sin mands side. Der er flere momenter fanget på video gennem årene, hvor Melania kommer med en grimasse og undgår Donald Trumps forsøg på at være sød over for hende.

De kejtede øjeblikke begyndte ved Donald Trumps edsceremoni, da Melania smilede til sin mand og derefter helt droppede at smile og valgte en dyb panderynken, da han vendte ryggen til hende.

Den nye episode har derfor fået rygterne til at florere på ny, om der kan være knas i parforholdet mellem den tidligere præsident og førstedame.

Flere politiske kommentatorer spåede da også, at parret villet gå fra hinanden efter Donald Trumps valgnederlag til Joe Biden, men parret er – til trods for mange spekulationer – stadig sammen.