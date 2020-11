Hvordan reagerede Donald Trump på valgnatten, da det gik op for ham, at han havde tabt?

Den amerikanske præsident nægter stadig at anerkende resultatet og vil ikke lykønske valgets vinder, Joe Biden, med sejren.

I stedet hævder han, at valget har været korrupt og præget af svindel.

Han har krævet omtælling i flere stater og lagt sag an for at få valget erklæret ugyldigt.

Men mon ikke mange godt kunne tænke sig at være en flue på væggen i Det Hvide Hus i disse dage?

For hvad siger og gør præsidenten, når han er inde bag de tykke mure i embedsboligen?

En ting er i hvert fald helt sikkert:

Uanset hvad du måtte have hørt eller set på nettet, så har han IKKE smadret hele det ovale værelse.

En video af Donald Trump, der i raseri over valgnederlaget går amok i Det Ovale Værelse og smadrer inventaret florerer nemlig i øjeblikket på de sociale medier.

Problemet er bare, at det ikke er præsidenten, der er på billederne.

Det er derimod skuespilleren Anthony Atamanuik, der tilbage i 2017 i showet 'Comedy Central' lavede en parodi på, hvordan Trump kunne tænkes at reagere på et nederlag.

I den version, der lige nu bliver set og delt på nettet, er skuespilleren sløret, så det rent faktisk ser ud til, at det er Trump, der er på den.

Videoen er blevet set tusindvis af gang på YouTube og andre online kanaler, skriver nyhedsbureauet AFPs Hong Kong-redaktion.

Klippet blev publiceret med kinesiske undertekster på sitet Bilibili 8. november i år, og er ifølge AFP blevet set mere en 1.600 gange.

På kinesisk står der noget i retningen af: »Donald Trump tabte valget og smadrer kontoret i Det Hvide Hus«.

Det er også blevet offentliggjort på flere andre medier med lignende tekster.

Flere bruger stiller da også spørgsmålstegn ved, hvorvidt videoen er falsk.

Og det kan AFP altså nu konkludere, at den er.