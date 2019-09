De to-årige drenge, Maxwell og Finnegan, er bedste venner, og de tager Facebook med storm lige for tiden.

Det skyldes, at Michael Cisneros, der er far til Maxwell, har delt en video, hvor de to drenge kommer løbende mod hinanden, hvorefter de krammer.

Cisneros siger, at drengene er uadskillelige, selvom de kun har kendt hinanden i ca. et år.

Videoen er optaget i New York i USA. Det skriver ABC News.

Her ses de to bedste venner. Maxwell til venstre og Finnegan til højre.

Michael Cisneros fortæller, at de konstant spørger efter hinanden, når de ikke er sammen.

Han tilføjer, at de går til musik sammen en gang om ugen, hvor de ligeledes danser, som de begge er rigtig gode til.

Ifølge ABC News spiller drengene tennis med Finnegans forældre, der har købt udstyr til dem.

Videoen, hvor de to-årige bedste venner krammer hinanden, er set tusindvis af gange på Facebook.