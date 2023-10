Onsdag tog et stort anlagt møde mellem en række verdensledere sin afslutning i den kinesiske hovedstad, Beijing.

Her har ét specifikt øjeblik med den russiske præsident Putin og den kinesiske præsident Xi fået stor opmærksomhed.

Det internationale topmøde har navnet 'Belt and Road-initiativet', og er en af de helt store politiske begivenheder i Kina.

Hovedformålet med mødet, der afholdes hvert andet år, er et enormt infrastrukturprojekt med inspiration fra Silkevejen, der tidligere forbandt Kina med store dele af verden. Et forsøg på at få Kina tættere på resten af verden via en række samarbejder og investeringer med og i over 100 lande.

Men topmødet har også udviklet sig til en slags modsætning til Vesten – og ikke mindst USAs – verdensorden.

Ved det netop overståede to dage lange møde i Beijing var statsledere fra 24 lande – heriblandt Argentina, Egypten, Etiopien, Thailand, Indonesien og Serbien – på besøg i Kina.

Men ikke en eneste statsleder fra G7-lande.

Og i en række europæiske lande er det blevet bemærket, at Ungarns premierminister, Viktor Orbán, deltog som eneste leder fra et EU-land. Orbán mødtes sågar med Vladimir Putin.

Men det er måske i virkeligheden noget helt andet, der var det vigtigste øjeblik ved det netop overstået topmøde. Ikke mindst symbolsk.

Og det er fanget ganske sigende i en kort video.

Her er de fremmødte statsledere på vej til en banket. Et par store guldfarvede døre går op.

Og som de første træder Xi Jinping ind sammen med Vladimir Putin. De andre statsledere må følge pænt efter.

Et moment hvis betydning, man ikke skal tage fejl af. Putin og Xi – Rusland og Kina – side om side.

»Det her øjeblik siger alt, når det handler om at booste Vladimir Putin ved 'Belt and Road' i Beijing. Xi Jinping ankom sammen med Ruslands leder ved sin side, de to klart foran de andre ledere, der gik bagved som følgere. Bevidst koreografi,« lyder det i et opslag på X fra BBCs Kina-korrespondent, Stephen McDonell.

Det er en detalje, som CNN også har beskrevet og bidt mærke i.

'Ved en storslået velkomstbanket i Folkets store sal i Beijing tirsdag, blev gyldne døre åbnet og afslørede Xi og Putin gå ind i rummet side-om-side, mens andre ledere og deres koner gik ind efterfølgende,' som det beskrives.

Samarbejdet mellem de to lande er med andre ord blevet tættere, mens Rusland fortsat er ude på sidelinjen i Vesten som konsekvens af invasionen af Ukraine.

At netop Kina og Rusland i stigende grad ser hinanden som samarbejdspartnere – og en modsætning til USA – blev også slået fast i Xi selv.

De to præsidenter mødtes i forbindelse med topmødet også privat til samtaler.

Og efterfølgende kunne Xi fortælle, hvordan de to nationers samarbejde bare bliver tættere.

Og samtidig kunne Xi fortælle, at de to nationer arbejder på at varetage 'international retfærdighed.'