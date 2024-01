Nytårsdag rykkede politiet massivt ud til et større slagsmål ved et indkøbscenter i Miami.

Siden har aktionen fået enorm opmærksomhed på sociale medier – på grund af en amatørvideo, som fik spekulationerne til at løbe løbsk.

På videoen, som er optaget i lav kvalitet, ses, hvad der kan ligne en høj, tynd skikkelse gå langs indkøbscenteret.

Det fik i fredags antallet af søgninger på 'Miami Mall' og 'Aliens in Miami' til at eksplodere på det sociale medie X og Google, hvor disse søgninger strøg direkte ind i top 10 begge steder.

For var det en høj, tynd alien på billedet?

Flere store amerikanske medier som CBS News, NBC News og Forbes har dækket historien – og undersøgt hvad der er op og ned i sagen.

Den mystiske skygge på den grovkornede amatørvideo og det enorme politiopbud ved indkøbscenteret fik mange brugere på sociale medier til at fatte mistanke om, at der var andet og meget mere på spil, end at få stoppet et slagsmål blandt unge mennesker.

»Jeg ved ikke, om rygterne om aliens ved indkøbscenteret i Miami er rigtige, men jeg ved, at jeg aldrig har set så mange politibiler på ét sted,« skriver en bruger på X, hvor vedkommende deler en video, hvor over 20 politibiler med blå blink langs indkøbscenteret kan ses.

At dømme ud fra billederne nåede flere brugere frem til, at den påståede alien skulle være noget højere end et voksent menneske, og det fik da også en del til at undre sig:

»Alle har mobiltelefoner, men ingen har en video, der er optaget tæt på, af en 8-10 fod (243-304 centimeter, red.) høj alien ved et indkøbscenter i Miami?,« spørger en anden bruger undrende på X.

I dont know if the rumours about the aliens at the Miami mall are real but I do know I never seen this many police in one place pic.twitter.com/p20F7AsPTD — Misko☂️

Selv skuespilleren William Shatner, som er kendt for den ikoniske rolle som kaptajn James Kirk i science fiction-kultserien Star Trek, har blandet sig i debatten.

»Så tilsyneladende besøgte aliens et indkøbscenter i Miami?,« spørger William Shatner på X – og tilføjer tre emojis, herunder en mistroisk én af slagsen med hævede øjenbryn.

So apparently space aliens visited a mall in Miami?

Politiet i Miami afviser overfor CBS News, at der foregik noget ekstraterritorialt ved indkøbscenteret nytårsaftensdag og har en ganske logisk forklaring på, at man rykkede så massivt ud, som tilfældet var.

»Der var ingen aliens, ufoer eller ETs. Ingen lufthavne blev lukket ned og ingen strømafbrydelser,« lyder det fra politiet.

50 unge mennesker var involveret i masseslagsmålet ved indkøbscenteret, og idet der samtidig blev affyret fyrværkeri, fik det fik øjenvidner til at anmelde et muligt skyderi. Det var derfor, politiet ikke tog nogen chancer og mødte talstærkt op.

Men hvis den lange, tynde skygge ikke var en alien, hvad var det så?

Svaret findes ifølge Forbes i en video, som er optaget på samme tidspunkt med samme motiv, men i bedre opløsning. Her ses det, at der er tale om tre personer, som går side om side langs indkøbscenteret. Sandsynligvis politifolk.

Fire mænd blev i øvrigt anholdt efter masseslagsmålet og sigtet for blandt andet indbrud, tyveri, vold og civil ulydighed.

Men den slags oplysninger forsvandt hurtigt i den grovkornede amatørvideos tåger.