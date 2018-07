Der bliver på de sociale medier spekuleret i, om EU-Kommissionens præsident, Jean-Claude Juncker, torsdag var fuld, da han vaklede gevaldigt og havde problemer med balancen til et NATO-møde i Bruxelles i Belgien

På de sociale medier florerer en video, hvor Juncker under mødet må have støtte fra kolleger og på et tidspunkt endda er ved at få overbalance. Det har fået flere til at spekulere i, om præsidenten var beruset under mødet.

Her er det chefredaktør for mediet Føljeton, der kalder Junckers vaklen for 'Verdensrekord i topmøde-brandert?' og skriver, at det får Donald Trump, der også var med til NATO-mødet, til at ligne en statsmand.

This looks awful @JunckerEU. Who said that Europe would not Listen to President Trump, and that he would continue to do business in Iran, seemed completely drunk at the Nato conferencepic.twitter.com/Ox3KeCF7FW — Yanki farber (@Farberyanki) 13. juli 2018

Yanki Farber, der er udenlandskorrespondent på et israelsk nyhedsmedie, skriver blandt andet, at 'Det ser forfærdeligt ud, Juncker'.

Også Erik Høgh Sørensen, der er regionsrådsmedlem i Nordjylland for Dansk Folkeparti, er ude med riven:

Igen er @JunckerEU fuld: https://t.co/GFtEyryZqU Hans alkoproblem er en meget gammel nyhed, men mange EU-korrespondenter i #dkmedier #dkpol og #eudk arbejder ganske hårdt for at dække over udskejelserne i EU-toppen. Her min gamle artikel på Børsen: https://t.co/5z2oIZPkvJ — Erik Høgh-Sørensen (@HoghSorensen) 13. juli 2018

Flere udenlandske medier har også bragt historien om Junckers mulige brandert, og det er ikke første gang, at præsidentens alkoholforbrug bliver diskuteret. Helt tilbage i 2014 skrev B.T. historien om, at der var rygter om Junckers alkoholmisbrug.

Men der er kan også være en anden forklaring på den vaklende præsident.

BBC skriver nemlig, at Juncker tidligere har skudt skylden på iskiasnerven, der har givet ham smerter i benene og derved gangbesvær.

Washington Post henviser i stedet til den portugisiske premierminister Antonio Costa, der torsdag skulle have sagt, at Juncker lider af rygproblemer:

»Han har ikke seriøse helbredsproblemer, så vidt jeg ved, men han har haft et problem med ryggen gennem noget tid,« sagde Antonio Costa ifølge Washington Post.

Jean-Claude Juncker har ikke selv kommenteret på spekulationerne.