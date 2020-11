I lørdags kom den franske musikproducent Michel Zecler gående uden mundbind midt på gaden i hovedstaden Paris.

Det må man ikke, så det lokale politi hev fat i Zecler.

Så ville man måske tro, at historien stoppede dér, men ak. Det, der efterfølgende udspillede sig, har siden skabt vrede og furore i Frankrig.

Det skriver Jyllands-Posten.

Efter at have stoppet musikproducenten trængte fire betjente ind i hans studie, og her både slog, sparkede, og brugte de deres knipler på Zecler.

Et billede af musikeren efter mødet med det franske politi

Musikproducenten nægtede herefter at tage med på politistationen, og det fik én af betjentene til at kaste en tåregasgranat ind i studiet.

Alt dette ville man ikke vide, hvis man blot læste politibetjentenes rapport, for dér nævnte de intet om det og valgte i stedet at sigte Zecler for vold mod tjenestemænd.

Hvad politibetjentene dog ikke vidste, var, at musikproducenten havde overvågning i sit studie, og at det selvfølgelig har fanget alle slagene og sparkene.

Videoen, som du kan se i følgende tweet (vi advarer mod stærke billeder, red.), så pludselig offentlighedens lys på de sociale medier, og siden har et utal af franskmænd taget afstand fra politivolden.

Paris' overborgmester, Anne Hidalgo, har kaldt episoden for en »utålelig handling«, og landets præsident, Emmanuel Macron, skulle efter sigende været blevet så rasende, at han med det samme krævede betjentene straffet.

De fire betjente er da også blevet suspenderet og står til at blive fyret.

Episoden skriver sig ind i en allerede eksisterende debat om politiet hårde facon i Frankrig, ligesom mange franskmænd er rasende over en ny lov, der i nogle tilfælde gør det ulovligt at filme politiets arbejde.