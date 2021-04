En video af politiets nedskydning i Chicago af den 13-årige dreng Adam Toledo, der står med hænderne i vejret, er blevet offentliggjort i USA. Men han havde en pistol på sig, kort tid inden han blev skudt.

Drengen kan på hjelmkameraet ses løbe væk fra politiet og ned gennem en gyde, da betjenten råber til ham, at han skal stoppe og vise sine hænder.

Drengen stopper op og viser hænderne, da betjenten råber 'drop den'. Det skriver Sky News.

Et skud kan høres, og politibetjenten gentager sin kommando. Mens drengen krymper sammen på jorden, spørger betjente om han er ok, og ringer efter en ambulance.

Den pistol, der blev fundet af politiet, som Adam Toledo angiveligt har smidt fra sig. Foto: Chicago Police Department Vis mere Den pistol, der blev fundet af politiet, som Adam Toledo angiveligt har smidt fra sig. Foto: Chicago Police Department

Videoen viser, at det kun tog 19 sekunder fra politimanden forlod sin bil, til han skød teenageren.

Da der kommer forstærkninger til stedet, kan man ikke længere høre noget hjerteslag fra drengen. Mens betjentene begynder genoplivningen, kan man høre de andre siger 'bliv hos os'.

Ifølge politiet havde Adam Toledo en pistol på sig kun sekunder før han blev skudt. Den blev fundet af politiet.

Politiet i Chicago kørte afsted, da de den 29. marts fik rapporter om skyderi i Little Village bydel, hvor der overvejende bor latinoer og farvede mennesker.

Kvinder bærer skilte, som protesterer mod drabet på den 13-årige Adam Toledo i Chicago. Foto: Kamil Krzaczynski Vis mere Kvinder bærer skilte, som protesterer mod drabet på den 13-årige Adam Toledo i Chicago. Foto: Kamil Krzaczynski

Teenageren, der var latino, og en 21-årig mand stak af, da de så politiet. Manden blev anholdt for en lille sag – han modsatte sig nemlig anholdelsen.

Skuddet kommer efter en række skyderier i USA, hvor farvede eller latinoer er blevet dræbt.

I Minneapolis er politimanden Derek Chauvin anklaget for at have dræbt den farvede mand George Floyd sidste år, ved at knæle på hans nakke.

For nylig er betjenten Kim Potter sigtet i samme by, for at skyde en farvet mand, Daunte Wright, ned. Hun troede at hun havde fat i en Taser, som kun ville have lammet ham.