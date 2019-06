En dramatisk video fra Istanbul i Tyrkiet viser en to-årig pige, der falder ned fra et vindue på 2. sal, mens hendes mor lavede mad.

Heldigvis gik der en ung 17-årig mand forbi - heltemodigt klar til at gribe hende.

»Jeg gik ned ad vejen, da jeg så en to-årig pige hængende fra vinduet. Jeg gik tæt på, og da hun faldt, greb jeg hende,« siger Feuzi Zabaat til det lokale medie Demiroren News Agency ifølge ABC.

I videoen over artiklen ser man pigen falde og blive grebet af den unge fyr. Andre forbipasserende flokkes omkring, mens han holder den lille pige i armene.

Et øjenvidende fortæller om den heltemodige gerning:

»Jeg så den her lille pige, der var ved at falde. Og den her løve af en person griber så det her barn i luften og genforener pigen med sin familie,« siger Izzet Bayir til det lokale medie.

Pigens familie er lykkelige over, at den 17-årige unge mand kom forbi og så, hun hang ud fra vinduet.

»Må gud velsigne dig,« havde pigens far Yusuf Muhammed sagt til ham efterfølgende.