Videnskabsfolk har skabt to nye fostre, som de håber kan være med til at redde verdens mest truede dyr fra udryddelse. Dermed er antallet af fostre steget til fem.

Der er kun to eksemplarer af det nordlige hvide næsehorn tilbage i verden. En mor og hendes datter, der begge lever i Kenya, men ingen af dem kan bære en kalv i sig. Det skriver New York Post.

Derfor håber videnskabsfolkene, at de kan implantere fosteret, der er lavet af næsehornets æg og nedfrossen sperm fra afdøde næsehorn, i surrogatmødre fra mere almindelige næsehorn.

Nogle af procedurerne er blevet forsinket på grund af rejseproblemer for BoiRescues medarbejdere. Det er dem, som står for redningsaktionen.

Dyrepassere i Kenya Wildlife Service assisterer Najin, der er den ældste af de to sidste nordlige hvide næsehorn. Foto: Ol Pajeta Conservancy Vis mere Dyrepassere i Kenya Wildlife Service assisterer Najin, der er den ældste af de to sidste nordlige hvide næsehorn. Foto: Ol Pajeta Conservancy

»2020 var en virkelig hård test for os alle sammen. Coronaviruspandemien har gjort arbejdet lidt sværere, men at give op er ikke noget for en videnskabsmand,« siger Thomas Hildebrandt fra Leibniz Instituttet i Tyskland til nyhedsbureauet Reuters.

»Julen gav os to nye fostre. Og vi er ekstremt lykkelige for det.«

De fem fostre opbevares i flydende kvælstof i et laboratorium i Cremona i Italien. Her venter de på at blive indsat i en surrogatmor.

Holdet bag forsøget håber på, at det første nordlige hvide næsehorn kan fødes om tre år. En større mængde af den næsten uddøde art vil tage et par årtier at fremavle.

Datteren Fatu græsser i Ol Pejeta Conservancy nord for Kenyas hovedstad, Nairobi. Foto: TONY KARUMBA Vis mere Datteren Fatu græsser i Ol Pejeta Conservancy nord for Kenyas hovedstad, Nairobi. Foto: TONY KARUMBA

Det nordlige hvide næsehorn plejede at leve i flere lande i det centrale Afrika, men krybskytteri har fået antallet til at falde til de to styk, der lever i Kenya.