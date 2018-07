Et videnskabeligt forsøg på ti hospitaler i Holland er nu indstillet efter at 11 spædbørn er døde.

Børnenes mødre fik det medicinske præparat sildenafil, også kendt som Viagra, for at undersøge om medicineringen med stoffet har en positv indvirkning på fostrets vækst under graviditeten, men de 11 spædbørns død som følge af behandlingen har nu ført til, at forsøget er indstillet, skriver The Guardian.

Præparatet, der blev anvendt i forsøget indeholder ligesom Viagra det virksomme stof sildenafil, men der er ikke tale om Viagra, som produceres af medicinalgiganten Pfizer, og som anvendes af mænd, der har problemer med potensen.

Forsøget blev gennemført blandt i alt 93 kvinder, hvis moderkage ikke udvikler sig som normalt. Baseret på forsøg med rotter håbede forskerne, at sildenafil kunne øge blodgennemstrømningen i moderkagen, hvilket ville føre til, at barnet voksede mere. Men det skete ikke.

93 kvinder fik Viagra i forsøget, der nu er stoppet. Foto: HO/APF PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere 93 kvinder fik Viagra i forsøget, der nu er stoppet. Foto: HO/APF PHOTO/RITZAU SCANPIX

»Vi ville vise, at det er en effektiv måde at få spædbørn til at vokse. Men det modsatte skete. Jeg er rystet. Det sidste, vi ønsker er at skade patienterne,« siger den ansvarlige forsker bag forsøger, gynækolog Wessel Ganzevoort fra det medicinske center på universitetet i Amsterdam, til den hollandske avis De Volkskrant.

I alt 17 af de 93 spædbørn blev født med lungeproblemer, hvilket var langt flere end forventet. Af dem døde 11, mens yderligere ni spædbørn døde af andre årsager, der ikke umiddelbart har noget med forsøget at gøre. I kontrolgruppen, der talte 90 kvinder, som alle fik et placebo-præparat, havde blot tre børn lignende lungelidelser, mens ingen af dem døde.

Canadiske forskere, der var i gang med en lignende undersøgelse, har stoppet projektet midlertidigt. Det var meningen, at forsøget i Holland skulle løbe frem til 2020 med i alt 350 kvinder medvirkende kvinder.