En forkortelse af missionen efter månelanders uheld fredag kan have indflydelse på indsamlingen af data.

Ingeniører forventer at miste kontakten til månelanderen "Odysseus" allerede tirsdag morgen, og dermed forkortes missionen med fem dage.

Det sker, efter at månelanderen natten til fredag landede på Månen, væltede og endte med at ligge på siden.

Det har virksomheden bag, Intuitive Machines, oplyst mandag amerikansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er endnu uklart, hvor meget videnskabelig data der kan være gået tabt efter månelanderens uheld.

Tidligere beregninger foretaget i samarbejde med den amerikanske rumfartsorganisation Nasa viser, at "Odysseus" kunne operere på Månen i mellem 7 og 10 dage.

Et af fartøjets seks ben har formentlig ramt Månens overflade i løbet af landingen, hvilket fik fartøjet til at vælte.

Fartøjet blev opsendt i sidste uge fra USA's rumcenter i Cape Canaveral i delstaten Florida.

Det blev fragtet med en Falcon 9-raket, som er bygget af Elon Musks rumfartsvirksomhed, SpaceX.

Odysseus er bygget med seks ben, og om bord er en række instrumenter, som skal hjælpe Nasa med at indsamle data om Månen, før rumfartsorganisationen igen forsøger at lande mennesker på dens overflade for første gang siden 1972.

/ritzau/