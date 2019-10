Victoria's Secret er længe blevet kritiseret for ikke at bruge større modeller. Det har ændret sig nu.

For første gang nogensinde har det kendte undertøjsselskab Victoria's Secret hyret en "plus size"-model.

Det skriver flere medier, herunder den britiske avis The Independent.

Modellen er Ali Tate-Cutler, som bruger en størrelse 14. Det bliver ifølge The Independent kategoriseret som "plus size".

Det første valg af en "plus size"-model sker efter flere år med heftig kritik, hvor Victoria's Secret er blevet kritiseret for ikke at være mere åben over for brugen af modeller i større størrelser.

Brugen af Ali Tate-Cutler som undertøjsmodel sker i sammenhæng med et nyt samarbejde mellem Victoria's Secret og det britiske undertøjsmærke Bluebella.

/ritzau/