Et sammenfald af uheldige omstændigheder endte med at koste en ung kvinde livet i et parkeringshus.

Nu står det klart, hvad det helt præcist var, der var dødsårsagen.

Det skriver People, efter obduktionsrapporten i sagen er blevet offentliggjort.

Om aftenen 18. januar var amerikanske Victoria Strauss på 23 år ved at køre ud af et parkeringshus i Columbus i delstaten Ohio, da det hele gik galt.

Via overvågningsbilleder kan man se, hvordan hun taber sit betalingskort, da hun forsøger at betale for at have holdt på stedet.

Da hun åbner sin dør for at samle sit kort op, kommer hun ved et uheld til at ramme speederen – og bilen kolliderer med betalingsmaskinen.

Det førte til, at Victorias hoved blev fanget mellem bildøren og bilens side.

Da politiet ankom til parkeringshuset, blev hun erklæret død på stedet.

Af obduktionsrapporten fremgår det nu, at årsagen til hendes død skyldtes et voldsomt slag mod hendes hoved.

Derudover oplistes såkaldt 'mekanisk kværkning', der er forårsaget af tryk udefra, også som en væsentlig årsag, men det var ikke det, der i sidste ende førte til, at hun mistede livet.

Det var en sikkerhedsvagt, der flere timer senere fandt Victoria og slog alarm.

Victoria Strauss studerede på Ohio State University, og ifølge en af hendes veninder, Brianna Domaeti, ønskede hun at uddanne sig til at være terapeut.

»Hun var lige ved at være færdig. Hun ønskede at gøre en forskel i folks liv,« fortalte veninden efter den tragiske ulykke til lokalmediet WBNS 10TV ifølge People.