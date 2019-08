Den vigtigste person ved præsidentvalget i 2020 gider slet ikke være præsident

Joe Biden og Bernie Sanders står på nakken af hinanden for at 'score' Stacey Abrams.

»For at vinde nomineringen og for at vinde præsidentvalget over Donald Trump i 2020 mangler Joe Biden og Bernie Sanders kun Stacey Abrams som deres vicepræsidentkandidat. Men kun én af de to kan kan få dén drøm opfyldt.«

Sådan siger den amerikanske tv-vært Chris Matthews i sit MSNBC-program 'Hardball'.

Og ifølge avisen The New York Times er kampen om Oprah Winfreys gode veninde i fuld gang.

I meningsmålingerne ligger Barack Obamas forhenværende vicepræsident, 76-årige Joe Biden, og senatoren fra Vermont, Bernie Sanders på 77, konstant på henholdsvis første- og andenpladsen.

Men i samtlige medier får de to aldrende hvide mænd ofte kritik for ikke at appellere stærkt nok til USA's unge, sorte og kvindelige vælgere.

Og det er blandt andet her, Stacey Abrams ifølge New York Times-journalisten Astead Herndon kan være et trumfkort.

»Abrams er kvinde, hun er relativt ung, og med sin herkomst, erfaring og vidtfavnende politik appellerer hun til minoriteter på begge side af partiskellet. Stacey Abrams kan blive én af 2020-valgets vigtigste figurer,« siger Astead Herndon.

Allerede som 33-årig blev Stacey Abrams valgt ind i lokalpolitik i sydstaten Georgia. Og ved midtvejsvalget i 2018 var den i dag 45-årige politiker nogle få tusinde stemmer fra et blive Georgias første sorte kvindelige guvernør.

Ifølge New York Times har Stacey Abrams allerede haft møder med flere af af de demokratiske præsidentkandidater, der alle håber på at vippe Donald Trump af pinden.

Og Sanders og Biden er iblandt de kandidater, der lige nu gør deres hoser grønne, når Stacey Abrams er i nærheden.

Den 45-årige potentielle vicepræsidentkandidat lader sig hverken afskrække af Bernie Sanders' selverklærede 'socialisme' eller Joe Bidens påståede racefjendtlige politik fra 1970'erne.

»Vores fremtidige politiske holdopstilling bør ligne USA, som det ser ud i dag. Og i mit politiske virke vil jeg både hjælpe den hvide forstadsmor, der ikke har adgang til offentlig transport, ligesåvel som den sorte farmer, der ikke har internetadgang og derfor ikke kan drive sin forretning optimalt. Med andre ord bør vi fremover se på USA som en samlet enhed, uanset religion, hudfarve, indtægt og seksualitet,« siger Stacey Abrams i et interview med avisen New York Times.

I kampen om guvernørposten i Georgia stillede Stacey Abrams op imod statens siddende indenrigsminister, Brian Kemp, der således både var kandidat og som indenrigsminister i Georgia også ansvarlig for statens valgsystem. I kampens hede blev Kemp anklaget for at forhindre over 50.000 primært sorte borgere i at stemme.

Donald Trump kaldte i den forbindelse Stacey Abrams 'sure Stacey'. Og i månederne, der fulgte, var den populære sorte politiker ét af præsidentens yndlingsofre på Twitter.

»Trump tweeter kun om de folk, der gør ham bange. Så jeg tager det som en kompliment. Jeg glæder mig til at se Trump forlade Det Hvide Hus,« siger Stacey Abrams til mediet Politico.