Den amerikanske vicepræsident havde nok været oplevelsen foruden.

Selv om situationen for rullende kameraer med den 55-årige republikanske Mike Pence blot varer få sekunder, fortæller den alt om Donald Trumps popularitet. I hvert fald i Europa.

Med rank ryg på talerstolen leverede vicepræsident Mike Pence en hilsen fra sin chef, USAs præsident Donald Trump, under en sikkerhedskonference i München i weekenden.

»Jeg bringer en hilsen fra USAs 45. præsident, præsident Donald Trump,« lød det fra Mike Pence, der herefter tog sig en veltilrettelagt kunstpause.

Og så indtraf de 5 meget lange sekunder.

I det øjeblik, hvor Pence tilsyneladende ventede på et bifald fra salen, skete der absolut intet. Salens manglende begejstring tolkes nu af flere amerikanske medier som en stille protest mod den amerikanske præsident og hans administration.

Imens lod den amerikanske vicepræsident blikket falde ned mod det, der må formodes at være hans tale på papiret. Sekunderne gik, som du kan se i videoen foroven, indtil Pence måtte sande, at der altså ikke var et bifald at hente. Og hvad gør man så som en dreven politiker, når det uventede sker?

Man fortsætter med et følge manuskriptet, som om intet var hændt.

Her ses den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, i midten af billedet med blåt slips på besøg i koncentrationslejren Auschwitz i Polen. Ved hans venstre side står den polske præsident Andrzej Duda med sin hustru Agata Kornhauser. 15. februar 2019. Foto: Andrzej Grygiel Vis mere Her ses den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, i midten af billedet med blåt slips på besøg i koncentrationslejren Auschwitz i Polen. Ved hans venstre side står den polske præsident Andrzej Duda med sin hustru Agata Kornhauser. 15. februar 2019. Foto: Andrzej Grygiel

Vicepræsident Mike Pence var i weekenden i Tyskland med en amerikansk delegation. Han mødte bl.a. den tyske kansler Angela Merkel – der ikke er blandt Trumps største fans. Men som til gengæld er Europas vel nok mest magtfulde leder.

På sikkerhedskonferencen diskuterede man bl.a. Irans atomprogram. Mike Pence kritiserede i skarpe vendinger EU for ikke at isolere Iran i tilstrækkelig grad, mens Kina var på en charmeoffensiv – bl.a. for at sikre fordelagtige aftaler med europæiske lande for den kinesiske telegigant Huawei.

I flere europæiske lande er selskabet i modvind, da man frygter, at kineserne kan bruge teknologivirksomheden til at spionere - bl.a. i forbindelse med udrulningen af et forestående 5G-internet.

55-årige Mike Pence, der nu måske bider sig i læben over weekendens optrin, blev 15. juli 2016 udvalgt som vicepræsidentkandidat af Donald Trump.