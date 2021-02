»Hæng Mike Pence. Hæng Mike Pence!«

Rasende og bevæbnede demonstranter var blot 30 meter fra vicepræsident Mike Pence, da han som den første blev evakueret under stormen på Kongressen. Nye optagelser fra dramaet viser et interessant sammentræf.

Som man kan se på overvågningsbillederne i videoen herover, var klokken 14.26, da Mike Pence og hans kone og datter blev eskorteret væk fra Kongressen 6. januar.

Tidspunktet er afgørende.

Vrede Trump-tilhængere i kamp med politiet foran Kongressen 6. januar 2021. Foto: Roberto Schmidt/Ritzau Scanpix Vis mere Vrede Trump-tilhængere i kamp med politiet foran Kongressen 6. januar 2021. Foto: Roberto Schmidt/Ritzau Scanpix

For dét, Pences overordnede, daværende præsident Donald Trump, gjorde to minutter forinden – vel vidende, at hundredvis af uromagere på det tidspunkt var trængt ind i bygningen – vækker opsigt under den nye rigsretssag mod Trump, som fortsatte onsdag. Det skriver flere amerikanske medier, herunder Huffington Post og TPM.

Trump er anklaget for at have opildnet til de uroligheder, der 6. januar fandt sted i og ved kongresbygningen, hvor Senatet og Repræsentanternes Hus sad samlet for formelt at godkende Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november sidste år. På den baggrund får Donald Trumps tweet klokken 14.24 stor opmærksomhed under rigsretssagen.

'Mike Pence havde ikke modet til at gøre det, der skulle gøres for at beskytte vores land og vores forfatning ved at give staterne en chance for at verificere de korrigerede fakta, ikke de falske og unøjagtige, som de tidligere blev bedt om at verificere. USA forlanger sandheden!' skrev Donald Trump i tweetet.

Trumps ord virkede til at opildne demonstranterne yderligere. En af dem læste præsidentens angreb på Pence højt i en megafon, og reaktionerne lod ikke vente på sig.

WOW -- @JoaquinCastrotx plays video of the insurrectionist on the right reading through a bullhorn the Trump tweet on the left, attacking Pence as the riot raged. pic.twitter.com/G1fgaKe14h — Eric Columbus (@EricColumbus) February 11, 2021

»Mike Pence, vi kommer også efter dig, din forbandede forræder,« sagde en ikke identificeret mandlig demonstrant under stormen på kongresbygningen.

Andre råbte lignende skældsord om vicepræsidenten.

Det bruger demokraterne nu i rigsretssagen mod Trump.

»Selv da præsident Trump vidste, hvad hans ord forårsagede, gjorde han intet for at stoppe menneskemængden. Tværtimod. Han pustede til ilden,« siger en af anklagerne, det demokratiske kongresmedlem fra Texas, Joaquin Castro, onsdag.

Demonstranterne forcerede både politiet og barrikaderne og trængte ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton/Reuters Vis mere Demonstranterne forcerede både politiet og barrikaderne og trængte ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

»Mike Pence er ikke en landsforræder. Han er en patriot. Og han og hans familie, som var sammen med ham den dag, fortjener ikke det her. De fortjener ikke, at præsidenten sendte en hob efter dem. Især fordi han blot gjorde sit arbejde,« fortsætter Joaquin Castro.

Under rigsretssagen forsøger de demokratiske anklagere at bevise, at uromagerne gik direkte efter Mike Pence og andre toprepublikanere, som befandt sig i Kongressen, da bygningen blev stormet. Og ikke mindst at præsidenten var med til at opildne dem – også mens angrebet var i gang og havde ryddet sendefladen på tv-stationer verden over.

»Hvis han ikke vidste, at retorikken ville få hans tilhængere til at råbe: 'Hæng Mike Pence,' så vidste han det inden klokken 14.15. Angrebet var overalt i medierne,« sagde Joaquin Castro.

Ifølge VG forklarede Joaquin Castro, at det tog næsten to timer, fra Trump-tilhængerne trængte ind i bygningen, til præsidenten erkendte, hvad der skete.

Trumps advokater mener omvendt ikke, at Trump kan stilles til ansvar for uromageres handlinger. Ifølge dem er Trumps retorik op til stormen beskyttet af ytringsfriheden.

De mener desuden, at rigsretssagen er politisk motiveret.

For at dømme Trump skal to tredjedele af Senatet, svarende til 67 medlemmer, stemme for det. Demokraterne og Republikanerne har hver 50 pladser i Senatet.

Det betyder, at samtlige 50 demokratiske senatorer og 17 republikanske senatorer skal stemme imod Trump, hvis han skal dømmes.