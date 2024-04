»Det er en meget vigtig bekymring.«

En viceadmiral i den centrale kommando for alle Natos maritime styrker kommer nu med en advarsel.

En advarsel, der både går på undersøisk hybrid krigsførelse og på truslen mod vores undervandsinfrastuktur.

Det er viceadmiral Didier Maleterre, næstkommanderende for Natos Allied Maritime Command (Marcom), der står bag den ildevarslende besked, som han kommer med i et interview med The Guardian.

Her ses et billede af den beskadigede rørledning Balticconnector i havet mellem Finland og Estland i oktober sidste år. Foto: Finnish Border Guard/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede af den beskadigede rørledning Balticconnector i havet mellem Finland og Estland i oktober sidste år. Foto: Finnish Border Guard/Reuters/Ritzau Scanpix

Der fortæller han, at hele netværket af undersøiske kabler og rør, som den europæiske strøm og kommunikation er afhængig af, ikke er bygget til at modstå den »hybride krigsførelse«, som Moskva og andre Nato-modstandere forfølger.

»Vi ved, at russerne har udviklet en masse hybrid krigsførelse under havet for at forstyrre den europæiske økonomi gennem kabler, internetkabler, rørledninger. Hele vores økonomi under havet er truet,« lyder det fra viceadmiralen.

»Og for at gøre det meget klart, så ved vi, hvad russerne har udviklet af atomubåde til at operere under havet. Så vi er ikke naive, og vi (Nato-landene, red.) arbejder sammen,« tilføjer han – uden at komme det nærmere.

Det seneste halvandet år har der fundet to tilfælde af formodet sabotage mod gasrørledninger i Østersøen sted.

Her ses et billede fra gaslækagen på Nord Stream 1 i september 2022. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra gaslækagen på Nord Stream 1 i september 2022. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det første tilfælde fandt sted i september 2022, hvor der skete lækager på Nord Stream 1 og 2 ikke langt fra Bornholm.

Sidste år i oktober skete det også på gasledningen Balticconnector i havet mellem Finland og Estland.

Endnu vides det ikke, hvordan lækagerne helt præcist opstod – og det vides ikke, hvem der i så fald stod bag.

Til The Guardian fortæller Didier Maleterre, at tingene under vandet har ændret sig markant, siden meget af den nuværende infrastruktur med rørledninger og kabler først blev udviklet.

Og det betyder, at den – ifølge viceadmiralen – er ekstremt sårbar.

»Det er en meget vigtig bekymring, fordi det er et sikkerhedsspørgsmål for næsten en milliard civile i Nato-nationen. Vi er nødt til at være beskyttet og velforsynet af vores vitale undersøiske infrastrukturer,« siger han til det britiske medie.