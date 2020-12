Der har længe gået rygter om det.

Men nu synes det at være så godt som bekræftet. De følgende ord stammer i hvert fald fra præsidentens egen mund:

»Det har været fire fantastiske år. Vi arbejder på at få fire år mere. Ellers så ses vi om fire år.«

Udtalelsen kommer ifølge den store britiske avis The Independent fra USA's præsident, Donald Trump.

Han har som bekendt netop tabt valget til Demokraternes Joe Biden, men har lige siden nægtet nederlaget.

Men noget kunne tyde på, at hvis Trump på et tidspunkt indser, at han har tabt valget, så vil han forsøge sig på at indtage Det Hvide Hus nok engang om fire år.

Udtalelsen fra Trump stammer i hvert fald fra præsidentens egen mund.

Den kom tirsdag aften, lokal tid, ved en julefest i Det Hvide Hus for primært medlemmer af Det Republikanske parti.

Og den synes at bekræfte de rygter, som har floreret gennem et stykke tid: at Trump opstiller som præsidentkandidat i 2024, hvis han altså erkender nederlaget til Biden i år.

Blandt de efterhånden mange medier, som har beskrevet Trumps ønske om at genopstille om fire år er det fremadstormende Axios.

I onsdagens politiske nyhedsbrev beskriver den rutinerede reporter Mike Allen sammen med profilen Jonathan Swan, hvordan de fra flere pålidelige kilder tæt på Trump har hørt vedholdende historier om, at Trump ønsker at give præsidentembedet et nyt skud om fire år.

I nyhedsbrevet beskriver Axios også ovenstående citat. Og samtidig slår de fast, at præsidenten allerede har sat gang i vigtige strategiske dispositioner for at forblive Det Republikanske Partis hovedkandidat.

Samtidig bliver det påpeget, at Trump med sine vedholdende og mange e-mails om støtte til bekæmpelsen af den valgsvindel, der ingen beviser er på, har opbygget en imponerende bunke penge – mere end 170 millioner dollar, svarende til over en milliard kroner – som kan bruges i forsøget på at blive genvalgt.

Dermed kan vi – hvis alt går efter planen – komme til at opleve en gentagelse af præsidentkampen mellem Joe Biden og Donald Trump om fire år.

Og umiddelbart vil Trump da også være den klare favorit til at blive republikanernes kandidat til posten, da han har en stor opbakning i baglandet. Noget de mere end 74 millioner stemmer, som han modtog ved dette valg, viser.

Umiddelbart har ingen republikanske kandidater meldt sig frem mod 2024.