For bare få uger siden lignede byen en ruin.

Brændende biler og ødelagte russiske tanks blokerede vejene i Butja.

Der lå lig i gaderne, og billederne af de dræbte iklædt civilt tøj gik verden rundt. Men efter bare få ugers effektiv oprydning af de lokale i området er byen slet ikke til at kende.

Du kan se, hvordan byen er forvandlet, i videoen over artiklen.

Militæret har fjernet køretøjer fra vejene, og frivillige har fejet gaderne for murbrokker.

Byen Butja vest for Kyiv blev verdenskendt, da russerne trak sig ud fra den del af Ukraine. Billederne af den ødelagte by fik verden til at fordømme Rusland.

Rusland kaldte dengang billederne for propaganda og nægtede, at de havde begået drab på civile. Vladimir Putins styre påstod, at Ukraine havde iscenesat videoerne af lig i Kyiv-forstaden Butja, efter at de russiske soldater havde forladt byen.

Men satellitbilleder afslørede, at ligene i gaderne også lå der, da den russiske hær havde kontrol over byen. Se satellitbillederne her.

Ifølge ukrainske myndigheder er der fundet mere end 500 lig i Butja. De fleste døde af skud.

En rapport fra det europæiske organ OSCE har vist, at beviser peger på, at der er blevet 'begået store krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden' af Rusland i Butja.