Torsdag er det præcis et år siden, offentligheden blev inddraget i sagen om Anne-Elisabeth Hagen, der i efteråret 2018 forsvandt sporløst.

I mere end et år har norsk politi efterforsket sagen uden at finde den forsvundne milliardærfrue. Men det skal der laves om på nu.

Til TV 2 Norge fortæller efterforskningsleder Tommy Brøske, at man inden for den nærmest fremtid vil intensivere eftersøgningen af den 69-årige kvinde.

»Vi er nået til en fase, hvor der er pågået massiv efterforskning i 14 måneder. På baggrund af vurderingerne herfra har vi besluttet at intensivere arbejdet med at finde Anne-Elisabeth Hagen.«

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet i mere end et år. Foto: HANDOUT Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet i mere end et år. Foto: HANDOUT

Og politiet har allerede udpeget nogle særlige områder, der skal eftersøges.

Disse er blevet udvalgt med udgangspunkt i efterforskningen, men også med udgangspunkt i finsk forskning.

Forskning, der har undersøgt en række drabsager, hvor lig er blevet fundet et andet sted end på gerningsstedet. Det viser sig, at gerningsmænd særligt benytter sig af skovområder og søer, når de skal bortskaffe lig.

I forhold til den konkrete sag vil Tommy Brøske dog ikke fortælle, hvor eftersøgningen specifikt vil finde sted.

Hagen-parrets hus. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Hagen-parrets hus. Foto: NTB SCANPIX

Han understreger dog, at politiet i bund og grund leder efter et lig.

»Der er ingen ændring i forhold til hovedteorien, og vi efterforsker et drab. I en efterforskning som denne er det altid en udfordring ikke at have et offer. Samtidig sidder der en familie og har et åbenlyst behov for flere svar,« siger Tommy Brøske.

Norsk politis teori er, at Anne-Elisabeth hagen blev dræbt i forbindelse med, at hun forsvandt fra sit hjem 31. oktober sidste år. Ingen har hørt fra hende siden, og der var efterladt et trusselsbrev på adressen.

Alligevel har familien – heriblandt hendes ægtemand, Tom Hagen – endnu ikke mistet håbet om at finde hende i live.