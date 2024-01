Vi kan formentligt ånde lettet op.

Mange har kigget nervøst på den økonomiske situation i Kina, hvor ejendomsgiganten Evergrande i flere år har været meldt på vej mod et spektakulært kollaps.

Det ville have kunnet få konsekvenser, som var både skræmmende og uoverskuelige for både Kina og resten af verden.

Nu tyder alt imidlertid på, at der bliver tale om en kontrolleret nedlukning af Evergrande fra kinesisk side for i videst muligt omfang at få beskyttet kinesiske forbrugere og opsparere samt den resterende del af den kinesiske økonomi.

Det siger Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef i Sydbank, mandag formiddag til B.T. efter nyheden om, at Evergrande, som har en gæld på 2.000 milliarder kroner, vil blive opløst.

Han understreger, at Kina – og vi andre – dermed undgår det, som ville have været en af verdenshistoriens største og mest spektakulære deciderede konkurser.

»Isoleret set kommer Evergrandes kollaps ikke til at få den store betydning, og aktiemarkedet i Kina har nærmest ikke reageret på nyheden,« siger Jacob Pedersen.

Han konstaterer, at Evergrandes massive deroute er et symptom på de kæmpemæssige problemer, de oplever i den kinesiske økonomi, hvor ejendomsbranchen har stået for omkring 25 procent af den samlede vækst.

»I første omgang betyder det en forstærkning af den dårlige økonomiske stemning, som hersker allerede,« siger Jacob Pedersen.

Han forklarer, at mens det globale aktiemarked de seneste to år er steget med omkring 13 procent, så er det kinesiske blevet halveret.

»Mange vestlige virksomheder har i forvejen skepsis omkring den kinesiske situation, hvor landet oplevede store forsyningsvanskeligheder under corona og efterfølgende mere konkret har lagt sig i seng med Rusland,« forklarer Jacob Pedersen.

Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank Foto: Sydbank Vis mere Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank Foto: Sydbank

Han spår, at det vil få mange virksomheder til at flytte produktionen væk fra Kina – til eksempelvis Latinamerika eller hjem til Europa.

»Det har ikke noget specifikt med Evergrande at gøre, men vestlige investeringer i Kina er stort set væk, og det får konsekvenser,« siger Jacob Pedersen.

»Det betyder blandt andet, at vi kommer til at få brug for mere arbejdskraft i Europa, og vi kommer til at mangle, når mindre generationer skal afløse dem, der går på pension. For de europæiske arbejdstagere vil det blive et smørhul, en rigtig god situation,« spår han.

Der er imidlertid også et stort men:

»Den gode nyhed kommer med den sidebemærkning, at tingene bliver dyrere, fordi produktionen er dyrere udenfor Kina,« siger Jacob Pedersen.

»Jeg tror ikke, vi kommer til at se sådan en ketchup-effekt, hvor vi pludselig får en inflation på 10 procent, men det bliver vanskeligere bare uden lige at holde inflationen omkring to procent,« vurderer han.

Samtidig skal europæerne også huske på, pointerer Jacob Pedersen, at en svækket kinesisk økonomi vil få den effekt, at den kinesiske efterspørgsel efter europæiske produkter også vil falde.