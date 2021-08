Afghansk tolk: »Jeg ved, at de har al information om mig i databasen. Jeg har allerede fået tæv, og min kone er blevet slået bevidstløs. Vi tør ikke bevæge os udenfor. Vi tør heller ikke flygte.«

Da USA forlod Kabul i al hast, efterlod de sofistikeret udstyr for mange milliarder dollar til Taliban. Det bliver nu brugt til klapjagt på deres politiske modstandere.

Biometrisk scanningsudstyr og millioner af filer på tolke og andre ansatte for de vestlige delegationer samt helt almindelige afghanere bliver nu aktivt brugt af Taliban i deres klapjagt på afghanere, der har gjort sig 'skyldige' i at arbejde for Vesten.

Biometrisk id-udstyr inkluderer øjenscannere, maskiner til digitalt fingeraftryk, ansigtsform- og håndskrift-genkendelse. Checkpoint over hele Kabul bemandes nu af Taliban-krigere, der bruger det højt sofistikerede amerikansk udviklede udstyr og ifølge øjenvidner leverer straffen til dem, der bliver afsløret på stedet.

En amerikansk soldat tjekker en mistænkt med en øjenscanner. De selvsamme øjenscannere bruges nu af Taliban i deres klapjagt på indre fjender. Foto: TIAGO PETINGA

Op mod 80 procent af den afghanske befolkning er indlemmet i den biometriske database. Stor set alle sekretærer, chauffører, barnepiger, tolke osv., der har arbejdet for Vesten, er at finde i systemet. Den biometriske database blev dannet ikke bare af de amerikanske styrker, men også af FNs flygtningeprogram, der krævede biometrisk registrering for, at afghanere kunne få nødhjælp.

Faktisk har Afghanistan fungeret som et slags laboratorium for udviklingen af Vestens biometriske systemer, og det udstyr, Taliban nu er i besiddelse af, er ifølge amerikanske ekspert noget af det mest sofistikerede på planeten.

»Nu, hvor Kabul er indtaget, er fokus i højere grad på efterretningsvæsenet. Hæren hviler ud i vores madrassaer (religiøse skoler), mens Al Isha-gruppen nu er blevet sat i gang med at håndtere al denne biometriske data,« sagde Nawazuddin Haqqani i et radiointerview med Zenger Media.

Databasen blev skabt for at sikre fair valg og for at modarbejde terror. Nu er databasen blevet den ultimative dødsliste for Taliban. Foto: HANDOUT

Nawazuddin Haqqani, som nu er chef for den såkaldte Al Isha-gruppe – en efterretningsenhed med formålet at rydde op blandt interne fjender – menes at bestå af flere tusinde mand. Haqqani er i familie med Khalil Haggani, Kabuls nye sikkerhedschef, der samtidig er en eftersøgt terrorist i Vesten med en milliondusør hængende over hovedet

Denne data, der oprindelig blev indsamlet for at sikre, at nødhjælp kom i de rigtige hænder, samt at forsøge at minimere sikkerhedsrisikoen, er nu i stedet blevet en dødsliste i islamisternes tjeneste.

»Grænsen til Pakistan er lukket, og Taliban tester alle med biometrisk udstyr både ved grænsen og ved udfaldsvejene ud af Kabul. For mig og min familie ville det være den visse død at forsøge at komme ud af Kabul nu,« siger en tolk, der ønsker anonymitet, i Kabul.

Både kvinder og mænd er registreret. Al denne data er nu i Talibans hænder. Foto: FARSHAD USYAN

»Vi har ingen mulighed for at gemme os eller udgive os for at være andre for at komme væk. For de har mine biometriske data. Vi forsøgte at komme med et fly fra lufthavnen, men Taliban fandt ud af, at jeg har arbejdet for briterne. De skød AK-47ere af foran mit ansigt. Jeg fik mange tæv, og min kone blev slået bevidstløs,« siger tolken til BBC Today.

Chefen for Al Isha maner til besindighed. Han påpeger, at Taleban ifølge eget udsagn ikke har brugt databasen mod deres interne fjender.

En stor del af den afghanske befolkning er registreret i den biometriske database, der nu er faldet i hænderne på Taliban. Foto: SAJJAD HUSSAIN

»Vi er i kontrol med indenrigsministeriet og dermed det nationale biometriske program. Vi har data på alle, inklusive journalister og de såkaldte mmenneskerettighedsfolk. Men læg mærke til, at vi ikke har dræbt en eneste journalist. Vi anholder heller ikke familierne af de blacklistede personer,« siger Nawazuddin Haqqani til Zenger Media.

Blandt det efterladte udstyr menes at være tusindvis af iris-scannere, der på få sekunder kan fastslå identiteten på et menneske. Øjenvidner beretter om, at vagter ved checkpoint nu anvender disse scannere, og at de, hvis data matcher med databasen, efterfølgende føres væk af Taliban.