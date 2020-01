Jordens undergang, dommedag, apokalypse - kald det, hvad du vil. For lige meget hvad vi kalder det, så bevæger vi os kun tættere på.

På det såkaldte Dommedagsur har man nu rykket viseren endnu tættere på enden, og nu er der kun 100 sekunder til, at klokken slår tolv, og alt vi kender i dag er fortid.

I 2018 og 2019 var klokken 23.58, atså 120 sekunder fra. Det skriver CNN.

Dommedagsuret blev skabt i 1947 og er et ur, der symboliserer et estimat på, hvor tæt menneskeheden er på udslettelse.

»Der er 100 sekunder til midnat. Vi oplever nu, hvor tæt verden er på katastrofe i sekunder - ikke timer, ikke engang minutter.«

Sådan lyder det fra Rachel Bronson, der er forperson for Atomforskernes Bulletin, der er en organisation, der vedrører videnskab og globale sikkerhedsspørgsmål.

Hun uddyber, at vi nu for alvor står over for en nødsituation og kalder det nye fremryk på uret 'uacceptabel.'

Men hvad er det så, der har bragt os tættere på slutningen?

I 1947, da uret blev skabt, var den største trussel atomkrig, da USA og Sovjetunionen indledte Den Kolde Krig.

Senere er den potentielt farlige teknologi kommet på listen. Det dækker blandt andet over kunstig intelligens, genmodificering og cybertrusler.

Dog er der en ting, der - hvis den ikke topper listen - ligger på linje med atomkraftstruslen: klimakrisen.

Det ser vi både politisk, hvor flere nationer kæmper for at opfylde Paris-aftalen og mindske deres klimaaftryk, før det er for sent, men også på de mange skovbrande i blandt andet Australien, der er et resultat af de høje temperaturer tidligt på året.

2019 er det næst varmeste år nogensinde - øvert på listen ligger 2016, der var 0,04 grader varmere.

Dog mener Rachel Bronson, at der fortsat er håb. Det kræver bare handling.

Hun fremhæver året 1991, hvor man rykkede uret hele 17 minutter fra midnat.

Det skete efter præsident George H.W. Bush underskrev en aftale, der skulle reducere og begrænse strategiske, offensive våben og dermed bremse den militære konflikt mellem de to nationer.